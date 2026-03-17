한화, 7년만에 KAI 지분 재매입…'한국형 스페이스X' 꿈꾼다

한화에어로스페이스 지분율 4.99%

우주시장 민간 체제로 전환 중

공조 관계 안정적이고 지속적인 구조로

"경남지역 협력업체들과도 상생협력"

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,405,000 전일대비 71,000 등락률 -4.81% 거래량 78,142 전일가 1,476,000 2026.03.17 10:00 기준 관련기사 '한국판 스페이스X' 속도…한화그룹, KAI 지분 4.99% 확보 한화에어로, 美 VG와 LNG 구매 계약식…"한미 에너지 안보 협력 강화" 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 가 7년여 만에 한국항공우주산업(KAI) 지분을 대거 매입하면서 한화그룹이 한화에어로스페이스를 '한국형 스페이스X'로 만들겠다는 구상을 구체화 한 것이란 분석이 나온다.

17일 항공우주 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 지난해 말부터 최근까지 KAI 지분 4.99％(486만4000주)를 확보했다. 지난 13일 한화시스템이 보유했다고 공시한 0.58%를 포함한 수치다.

한화그룹이 KAI 지분을 사들인 것은 2018년 당시 한화에어로스페이스가 KAI 보유 지분(5.66%)을 전량 매각한 이후 처음이다. 한화에어로스페이스와 한화시스템은 작년에만 각각 267만주(2.74%), 56만여 주(0.58%)를 사들인 뒤 올해 들어서도 추가 매입을 통해 지분율을 4.99%까지 끌어올렸다. 한화 측은 사업보고서에서 취득 목적을 '일반투자'라고 설명했다.

두 회사는 방산·우주항공 분야에서 협력 체계를 더욱 공고히 할 것으로 예상된다. 한화에어로스페이스는 항공엔진, 항공전자, 우주 발사체 분야에서 경쟁력을 보유하고 있다. 한화시스템은 한화에어로스페이스의 자회사로 항공전자와 레이더, 위성 통신 역량을 갖추고 있다. 한화시스템은 연간 최대 100기의 위성을 생산할 수 있는 국내 최대 규모의 민간 위성 생산시설인 '제주우주센터'도 보유 중이다.

KAI는 전투기, 헬기, 무인기 등 항공기 체계 개발과 생산 및 인공위성을 개발하는 기업으로 KAI가 항공기 체계와 기체 제작을 담당하고 한화에어로스페이스가 핵심 부품을 공급해 사업을 확장할 수 있다. 항공기 체계업체가 해외사와 계약을 체결하면 엔진, 항전, 무장, 센서 등 다양한 부품 기업들이 해당 플랫폼 공급망에 참여하는 구조가 일반적이다.

특히, 우주사업 분야에서는 글로벌 우주시장이 민간 중심의 '뉴스페이스' 체제로 전환됨에 따라 민간 기업 역량을 기반으로 한 차세대 우주산업 생태계 구축 필요성이 커지고 있다. 한화와 KAI는 발사체, 위성, 데이터 분석 역량 등에서의 협력으로 저궤도 위성에서부터 중·대형 위성까지 포함하는 종합 우주 인프라 구축을 목표로 하고 있다.

앞서 두 회사는 방산·우주항공 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 ▲KF-21 수출 경쟁력 강화 및 해외 진출 교두보 구축 ▲국산 전투기 장착용 장거리 공대공 미사일 개발 ▲특수작전용 헬기 성능개량 사업 제안 등 다양한 방산 분야에서 협력을 확대해왔다.

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한화 관계자는 "두 회사의 긴밀한 공조 관계를 보다 안정적이고 지속적인 구조로 발전시키기 위해 지분 투자를 통한 전략적 협력 기반을 마련한 것"이라면서 "방산·우주항공분야 글로벌 수주 확대는 물론 두 회사 거점인 경남지역 협력업체들과의 상생협력과 일자리 창출에도 크게 기여할 것으로 전망된다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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