시, 스마트 도로 관리 시스템 고도화 박차

시내버스·순회차량 CCTV 영상 활용 AI 분석 시스템 구축

포트홀·낙하물·도로균열 등 위험요소 자동 탐지 체계 마련

기술 고도화 공모 도전…교외 지역까지 모니터링 확대 검토

강원도 춘천시가 인공지능(AI) 기반 스마트 도로 모니터링 시스템 실증 사업을 상반기 중으로 마무리하고 기술 고도화를 위한 후속 공모사업에 도전한다.

AI 기반 도로안전 모니터링 시스템 구축 및 실증. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시는 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원이 주관한 '스마트도시 규제 샌드박스' 실증 사업으로 '인공지능(AI) 기반 도로안전 모니터링 시스템 구축 및 실증'을 주제로 사업을 추진해 왔다.

이 사업은 시내버스 20대와 순회 차량 5대 등 25대 차량에 설치된 카메라, 도심에 설치된 CCTV 영상을 AI가 분석해 포트홀, 낙하물, 도로 균열, 공사 장비 등 도로 위험요소를 자동으로 탐지하고 관련 부서와 기관에 원본 영상과 함께 정보를 전달해 신속한 현장 대응이 가능하도록 하는 것이 특징이다.

시는 지난 2023년 강원도시가스와 업무협약을 맺고 시스템을 구축해 사업을 진행해 온 가운데 상반기 중으로 국토교통부 등 주관기관의 최종 결과 통보에 따라 사업이 종료된다.

시는 이번 사업으로 도심 지역의 도로 데이터를 다년간 수집해 춘천시 맞춤 도로 모니터링 AI 모델을 구축하고 담당 기관과 부서에 알려 도로 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있는 체계를 마련했다. 시는 결과를 바탕으로 기존 도심 중심 모니터링 범위를 교외 지역까지 확대하고 블랙아이스, 불법 적재 차량 등 다양한 도로 위험요소를 탐지할 수 있는 기술개발 공모사업에도 도전하는 등 구축된 시스템의 실무 적용 계획을 검토할 계획이다.

춘천시는 도로 관련 민원이 전체 민원의 절반 이상을 차지하고 포트홀 등 도로 시설 관련 민원도 매년 꾸준히 발생하는 상황에서 도로 위험요소를 사전에 확인하고 대응하기 위해 이 사업을 추진했다. 또 춘천시 관리 도로가 840㎞ 이상에 달하는 반면 관리 인력은 제한적인 상황에서 AI 기술을 활용한 도로 모니터링 체계 구축이 효율적인 관리 방안이 될 것으로 기대하고 있다.

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춘천시 관계자는 "실증 사업을 통해 춘천시 도로 안전 향상은 물론 지역 AI산업 발전에 기여할 수 있는 계기가 마련됐다"며 "신규 공모에 선정될 수 있도록 관계 기관과 적극 협력하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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