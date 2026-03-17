보험 모집 전 과정 내부통제

금융소비자 보호 협력

위·수탁 리스크 관리·민원 예방 체계 공동 강화

법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 KB손해보험과 금융소비자 보호 및 내부통제 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 이는 보험 모집 과정의 건전성과 투명성을 높이고 보험사와 GA간 협업을 통해 금융소비자 보호 체계를 강화하기 위한 취지다.

오병주 KB손해보험 부사장(왼쪽)과 조병익 토스인슈어런스 조병익 대표가 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

양사는 이번 협약에 따라 ▲판매 위·수탁 업무 관련 리스크 감소를 위한 내부통제 및 자율점검 ▲금융소비자 보호를 위한 민원처리 및 예방활동 ▲개인정보 보호 및 관리체계 고도화 ▲기타 금융소비자 보호를 위해 필요하다고 상호 합의하는 업무 등에 대해 협력하기로 했다.

토스인슈어런스는 2018년 설립 이래 설계 현장에서의 신뢰가 곧 보험 산업의 신뢰로 이어진다는 문제의식을 바탕으로 내부통제와 소비자 보호 체계 정비에 지속적으로 힘써왔다. 보험이 고객의 삶과 직결된 약속인 만큼, 모집 단계에서의 관리와 점검이 무엇보다 중요하다는 원칙 아래 관련 제도와 운영 체계를 강화하고 있다.

그 결과 토스인슈어런스는 누적 50만 건 이상의 보험신계약 중 금융감독원에 접수된 고객 민원이 한 자릿수에 그칠 정도로 적다.

조병익 토스인슈어런스 대표는 "보험 모집 과정에서의 내부통제와 금융소비자 보호는 선택이 아닌 필수"라며 "높은 계약 유지율 등 내부통제 체계를 갖춘 GA로서 신뢰 기반의 영업 모델을 입증하고 있는 만큼 이번 협약을 계기로 관련 역량을 더욱 공고히 하겠다"라고 말했다.

오병주 KB손해보험 GA영업부문장(부사장)은 "전통적인 GA 채널을 넘어 플랫폼 GA와의 협력을 강화하는 것은 시장의 변화를 읽고 고객에게 더 가까이 다가가기 위한 전략적 선택"이라며 "앞으로도 파트너십의 범위를 지속적으로 확장하여 금융소비자 보호의 사각지대를 없애고 건강한 보험 생태계를 선도해 나가겠다"고 말했다.

AD

토스인슈어런스는 향후에도 보험사들과의 협력을 확대하고, 금융소비자 보호를 중심으로 한 내부통제 체계를 고도화해 나갈 계획이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>