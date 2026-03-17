식약처, 식당·관광객 대상 식중독 예방 홍보

바가지 요금 피해 막고 관광 활성화 지원

식품의약품안전처는 오는 21일까지 서울시와 함께 광화문, 남대문, 동대문디자인플라자(DDP) 등 방탄소년단(BTS) 컴백 행사장 일대 음식점 2100여곳에 대한 사전 위생 점검과 식중독 예방 홍보를 실시한다고 17일 밝혔다.

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장에 도로 통제 안내문이 설치돼 있다. 2026.3.16 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

세계적인 K-POP 그룹인 BTS의 컴백 행사를 보려는 관광객이 급증할 것으로 예상됨에 따라 인근 음식점이 위생적인 음식을 제공할 수 있도록 지도하고 바가지 요금으로 인한 소비자 피해를 예방하기 위해서다.

식약처는 주로 ▲식품·조리장의 위생적 취급 ▲소비기한 경과 식품 보관·사용 여부 ▲가격 표시 준수 여부 등을 살핀다.

아울러 행사장 인근 음식점에는 식품용 기구·용기 소독제, 위생 장갑 등 위생 관리 물품을 배부하고, 방문객 등을 대상으로 손 씻기 등 식중독 예방 수칙 홍보도 병행한다.

식약처는 이후에도 BTS의 경기 고양·부산 공연장 주변에서 먹거리 안심 확보와 식중독 예방을 위한 활동을 할 예정이다.

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식약처는 "많은 사람이 모이는 행사에서 식품안전 사고가 발생하지 않도록 식음료 제공시설에 대한 점검을 강화하는 한편, 식중독 예방을 위한 교육을 지속해서 실시해 안전한 먹거리 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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