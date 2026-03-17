수입 저가 만다린 국내 공급에 농가 위축

국산 만감류 선제 매입으로 재고 부담 완화

20~22일 제주조합공동사업법인과 할인 행사

쿠팡은 제주조합공동사업법인과 만감류 할인 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

쿠팡은 이번 행사를 위해 제주 천혜향과 한라봉 등 만감류 약 20t을 매입했다. 오는 20일부터 22일까지 제주산 만감류를 최대 30% 할인된 가격에 선보일 계획이다. 쿠팡 측은 저가 만다린의 국내 공급이 늘면서 상품가격 하락과 소득 감소 위기에 놓인 제주 농가를 돕기 위해 이 행사를 마련했다고 설명했다.

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제주 현지 농가들은 수입산과의 가격 경쟁 속에서 쿠팡을 통한 판로 확대에 기대감을 보이고 있다. 고일학 제주남원농협 조합장은 "무관세 수입산 공세로 국산 과일의 입지가 좁아질 것이라는 우려가 컸으나, 쿠팡의 전국 단위 판로 확보가 큰 힘이 되고 있다"고 전했다. 카라향을 재배하는 오재근 만강농장 대표도 "수입 과일로 위축된 소비 시장에서 이번 기획전이 국산 만감류의 가치를 재조명하고 농가 경영 안정화에 결정적인 도움을 주고 있다"고 덧붙였다.

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쿠팡 관계자는 "스마트팜 기술과 농민들의 장인정신으로 길러낸 제주 만감류의 우수한 품질을 경험하고, 우리 농가를 응원하는 마음으로 함께하는 고객들이 늘어나길 기대한다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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