롯데시네마, 슈퍼주니어 20주년 앙코르 콘서트 생중계

내달 4일 전국 열네 지점서 상영

18일부터 예매 시작

롯데시네마는 다음 달 4일 오후 6시 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 열리는 슈퍼주니어 데뷔 20주년 앙코르 콘서트를 열네 지점에서 단독 생중계한다고 17일 밝혔다.

지난해 8월부터 전 세계 열일곱 지역에서 진행한 월드 투어의 마지막 무대다. 롯데시네마는 예매 경쟁에서 밀려 현장을 찾지 못하는 관객을 위해 일반 상영관은 물론 대형 스크린을 갖춘 수퍼플렉스, 음향 특화관인 광음시네마 등에서 공연 실황을 전한다.

롯데시네마 관계자는 "360도로 연출된 무대를 대형 화면과 입체적인 음향으로 구현해 실제 공연장에 있는 듯한 현장감을 제공할 계획"이라고 말했다.

AD

예매는 오는 18일 오후 3시부터 롯데시네마 홈페이지와 애플리케이션에서 할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>