강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 지난 15일 강릉 하이원아레나에서 열린 강원FC 홈 개막전에서 '2025-2026 강원 방문의 해'를 알리는 홍보부스 이벤트를 1070여 명의 방문객이 참여한 가운데 성황리에 마쳤다고 17일 밝혔다.

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)가 지난 15일 강릉 하이원아레나에서 열린 강원FC 홈 개막전에서 '2025-2026 강원 방문의 해'를 알리는 홍보부스 이벤트를 진행하고 있다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 홍보행사는 강원형 스포츠관광 사업의 일환으로 기획되어 강원FC의 2026시즌 홈 개막전에서 개최되었다. 재단은 전국 각지에서 모인 축구 팬들을 대상으로 경기 시작 전부터 다채로운 현장 이벤트를 진행하며, 개막식의 열기를 한층 고조시켰다.

특히 축구 경기를 테마로 한 '슈팅 이벤트'가 관람객들의 발길을 사로잡았다. 미니 골대에 축구공을 차 넣어 득점하는 맞춤형 참여 이벤트를 통해 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사하여 큰 호응을 얻었다. 이벤트 참여를 위한 대기 줄이 길게 늘어섰으며, 홈팬은 물론 원정 팬들까지 함께 부스를 찾아 축제 분위기를 만끽했다. 아울러 재단 공식 사회관계망서비스(SNS) '구독 이벤트'를 병행해, 경기장을 찾은 팬들이 향후 강원의 유익한 여행 정보와 관광 콘텐츠를 지속적으로 받아볼 수 있도록 소통 창구를 확대했다.

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재단은 이번 개막전 홍보부스를 통해 확인된 스포츠관광의 높은 수요를 바탕으로 홍보전략을 다각화할 예정이다. 축구뿐만 아니라 다양한 종목의 스포츠 대회 현장을 찾아가 '맞춤형 참여 이벤트'와 함께 '2025-2026 강원 방문의 해' 홍보를 적극 펼칠 계획이다.

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)가 지난 15일 강릉 하이원아레나에서 열린 강원FC 홈 개막전에서 '2025-2026 강원 방문의 해'를 알리는 홍보부스 이벤트를 진행하고 있다. 강원관광재단 제공 원본보기 아이콘

최성현 강원관광재단 대표이사는 "강원FC 개막전의 뜨거운 열기만큼이나 강원 여행을 향한 스포츠 팬들의 높은 관심을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 주요 스포츠 행사와 관광 자원을 유기적으로 엮어, 경기장 관람객이 강원자치도의 여행객으로 이어지는 관광 선순환 구조를 확립해 나가겠다"고 전했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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