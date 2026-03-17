티빙·웨이브, 자체 제작 콘텐츠 서로 맞바꿔 튼다

매주 월요일 주요 오리지널 작품 교차 공개

결합 요금제 이어 협력 확대

티빙과 웨이브는 주요 오리지널 콘텐츠를 상호 공급하며 협력을 강화한다고 17일 밝혔다.

양사는 매주 월요일마다 주요 오리지널 작품을 차례로 공개한다. 이에 따라 이용자는 하나의 플랫폼만 이용해도 두 회사의 주요 콘텐츠를 모두 볼 수 있다.

티빙은 첫 오리지널 예능인 '여고추리반' 시리즈를 비롯해 드라마 '좋거나 나쁜 동재', '친애하는 X', '피라미드 게임' 등을 웨이브에 순차적으로 공개한다. 웨이브는 '사상검증구역: 더 커뮤니티'와 서바이벌 예능 '피의 게임' 시즌 1~3 등을 티빙에 제공한다.

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이번 협력은 국내 OTT의 경쟁력을 높이기 위해 양사의 제휴 범위를 콘텐츠 영역까지 확대한 조치다. 두 회사는 지난해 '더블 이용권' 등을 선보이며 협력 모델을 구축해 왔다. 앞으로 드라마, 예능, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 오리지널 콘텐츠를 지속해서 상호 업데이트할 계획이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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