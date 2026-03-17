‘선배가 들려주는 나의 P.N.U. 첫 탐험’ 출간



캠퍼스 역사·공간 이야기 게임북 형식 구성

올해 개교 80주년을 맞은 부산대학교가 교내 캠퍼스 곳곳의 이야기를 동문 선배의 시선으로 담아낸 출판물을 발간해 '부산대학교 80년'의 의미를 더 하고 있다.

부산대학교 출판문화원은 인문대학 한문학과 권정원 교수가 집필한 '선배가 들려주는 나의 P.N.U. 첫 탐험'(2026.2.27., 169쪽)을 출간했다고 17일 전했다.

이 책은 부산대에서 학부와 대학원(석·박사) 과정을 모두 마치고 현재 모교에서 교수로 재직 중인 저자가 오랜 시간 학교와 함께하며 쌓아온 기억과 경험을 바탕으로 캠퍼스 곳곳에 담긴 역사와 숨은 이야기를 풀어낸 책이다.

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학생들의 눈높이에 맞춘 게임북 형식으로 구성돼 읽는 재미와 참여의 즐거움을 함께 느낄 수 있도록 했다. 단순히 책상에서 읽는 안내서가 아니라 직접 캠퍼스를 걸으며 키워드를 찾고 미션을 수행하는 '탐험형 책'이라는 점이 특징이다.

또 영문판 'My First Exploration of P.N.U., Told by a Senior'도 함께 출간돼 부산대를 처음 접하는 외국인 학생과 해외 독자들에게 캠퍼스의 역사와 의미를 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.

이번 신간은 부산대 출판문화원이 기획한 'K-Culture in Busan' 시리즈의 첫 번째 책이다. 이 시리즈는 서울 중심의 K-Culture와는 다른 부산이라는 공간에서 형성된 문화 이야기를 소개하기 위해 기획됐다.

출판문화원은 이번 도서를 시작으로 부산의 돼지국밥, 영도 등을 주제로 2028년까지 총 10권의 책을 순차적으로 발간할 계획이다.

권정원 교수는 평소 강의에서 '효원', '문창', 금정산, 장전동 등 학교와 관련된 한자어와 캠퍼스 비석에 새겨진 한자 문장 등을 수업 자료로 활용해 왔으며, 이러한 경험이 책 집필의 바탕이 됐다.

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권 교수는 "이 책은 부산대를 설명하는 완전한 안내서라기보다 한 명의 선배가 먼저 걸어본 길을 조심스럽게 내어 보이는 기록"이라며 "독자들이 이 책을 계기로 부산대를 더 깊이 이해하고 자신만의 방식으로 캠퍼스를 경험해 보길 바란다"고 말했다.

이 책은 비매품으로 교내 단과 대학별로 배부될 예정이며, 부산대 중앙도서관에도 비치돼 열람할 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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