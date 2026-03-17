27일까지 부산 시민 대상 정책연구과제 의견 수렴



시민 참여 확대 통해 수요 기반 정책 마련 추진

정책의 나침반은 결국 시민이다.

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부)은 부산시와 함께 부산의 과학기술·산업 정책에 시민 의견을 반영하기 위한 '2026년 제1차 정책연구과제 시민 의견조사'를 오는 27일까지 진행한다.

이번 조사는 지역 과학기술·산업 정책이 정책입안자 중심의 분석을 넘어 시민의 시각과 수요를 반영한 정책으로 발전할 수 있도록 추진됐다.

BISTEP은 전문성과 체계성을 바탕으로 정책연구를 수행하는 동시에 정책 해답과 실행 방향을 도출하는 과정에서 시민 참여를 확대해 정책 결정 과정에 대한 시민 인식과 관심을 높이고, 수요 기반 사업으로 이어질 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.

조사 대상은 지역 과학기술·산업 정책연구에 관심 있는 부산 시민이며, 2026년 제1차 정책연구과제 9건에 대한 연구의 분석 범위와 내용에 대한 의견을 수렴한다.

시민들은 연구 주제와 정책 방향에 대해 다양한 의견을 제시할 수 있으며, 접수된 의견은 향후 정책연구 수행 과정에서 참고 자료로 활용될 예정이다.

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김영부 원장은 "BISTEP의 지역 과학기술·산업 정책연구는 시민의 관심과 참여가 함께 할 때 더욱 실효성 있는 정책으로 발전할 수 있을 것"이라며 "시민의 목소리를 반영해 수요 기반 정책이 사업으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이번 조사의 자세한 내용은 BISTEP 누리집에서 확인할 수 있으며, 접수된 의견은 향후 정책연구 수행 과정에 반영해 연구 방향을 보완하고 지역 과학기술 및 산업 정책의 실행력을 높이는 데 활용될 예정이다.

BISTEP 과학기술·산업 정책 반영 ‘시민 의견조사’ 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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