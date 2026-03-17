[오늘의신상]'두바이 스타일' 홈런볼까지… 해태제과, 스페셜 에디션 5종

‘홈런볼·버터링’ 등 5종에 피스타치오 조합

카다이프·초코잽 등 제품별 특색 조합 눈길

해태제과가 두바이 디저트를 과자로 즐기는 '두바이 스타일 시리즈'를 선보인다. 제과업계에서 두바이 디저트 맛을 담은 과자를 시리즈로 묶어 한 번에 선보이는 것은 이번이 처음이다.

해태제과는 두바이 초콜릿, 두쫀쿠 등 최신 트렌드의 핵심 재료인 '피스타치오'에 집중한 스페셜 에디션 5종을 출시했다고 17일 밝혔다. 해태제과에서 이번에 출시한 에디션 제품은 ▲홈런볼 ▲예쓰의케이크가게 ▲버터링 ▲자유시간 ▲초코픽 등이다. 두바이 스타일 스페셜 에디션은 두 달간 시즌 한정으로 만날 수 있다.

두바이 스타일 시리즈는 정식 출시 전 입맛을 테스트하는 사전 체험에 100명을 모집했는데, 30배가 넘는 고객이 지원하면서 출시 전부터 화제가 됐다. 두바이 스타일 시리즈에는 공통으로 두바이 디저트의 핵심인 피스타치오를 담으면서도 카다이프, 카라멜, 초코잼 등 제품별 특색있는 조합으로 각각의 새로운 매력이 느껴지는 것이 특징이다.

'홈런볼'은 피스타치오 크림에 카라멜을 함께 넣어 쫀득하면서 달콤한 맛을 한층 끌어올렸다. 촉촉함이 특징인 '예쓰의케이크가게'는 피스타치오 가루와 코코아 초코잼 층을 추가로 넣어 오독하면서도 쫀득한 맛을 살렸다.

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'버터링'은 피스타치오에 아몬드까지 추가해 견과류의 고소함이 두배다. '자유시간'과 '피카픽'은 바삭한 '카다이프'까지 넣어 두바이 디저트 식감을 그대로 재현했다. 내 마음대로 DIY 조합으로 맛볼 수도 있다. 피카픽의 카다이프를 예쓰의케이크 위에 올리면 폭신·쫀득·바삭한 식감을 동시에 느낄 수 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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