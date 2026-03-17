놀이설계·문제해결·마이크로티칭, 예비교사 역량 강화



디즈니 ‘환타지아’ 활용 창의 미션 진행… 5개 팀 수상

"교수님과 보드게임 한판?" 신입생들을 위해 준비한 전공 몰입 프로그램 'Play to Lead' 현장이다.

동명대학교 유아교육과(학과장 윤정진)는 최근 교내에서 신입생 전공 몰입 프로그램 'Play to Lead 2026 - 미래유아교사 실전역량 챌린지'를 개최했다.

동명대 유아교육과가 신입생 전공 몰입 프로그램 ‘Play to Lead’를 진행하고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 동명대 RISE 사업 기반 전공 몰입 프로그램으로, 신입생들이 창의적 문제 해결 활동과 협업 프로젝트를 통해 예비 유아교사에게 필요한 실천 역량을 경험할 수 있도록 기획됐다. 행사에는 유아교육과 교수진과 신입생, 학생회 등 약 50여명이 참여했다.

프로그램은 놀이 설계 미션, 현장 문제 해결 미션, 마이크로 티칭 실전 시연 등 단계형 프로젝트 활동으로 구성됐다. 참가 학생들은 실제 유아교육 현장에서 발생할 수 있는 상황을 가정해 팀별 협의를 통해 해결 방안을 모색하며 예비 교사로서의 교육 역량을 체험했다.

특히 창의 문제 해결 경진대회에서는 Fantasia의 '마법사의 도제(The Sorcerer's Apprentice)' 장면을 시청한 뒤 '물에 빠진 미키 마우스를 구하라'는 상황을 설정해 제한된 재료로 구조물을 제작하는 팀 프로젝트가 진행됐다. 학생들은 협력적 토의와 실험적 제작 과정을 통해 다양한 창의적 아이디어를 제시하며 높은 몰입도를 보였다. 각 팀의 제작 과정과 결과물은 Padlet 플랫폼을 통해 실시간 공유됐다.

대회에서는 '피아제 사고확장상', '몬테소리 탐구표현상' 등 유아교육을 대표하는 교육철학자의 이름을 반영한 상을 수여했으며 총 5개 팀이 수상의 영예를 안았다.

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윤정진 학과장은 "이번 프로그램은 신입생들이 놀이 기반 문제 해결 활동을 통해 예비 유아교사에게 필요한 창의성, 협력, 현장형 수업 설계 역량을 체험적으로 기를 수 있도록 운영됐다"며 "전공 몰입형 프로그램을 지속적으로 운영해 학생들이 실천 역량을 갖춘 교사로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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