페이스북 통해 입장문

이진숙 대구시장 예비후보는 17일 일부 후보의 컷오프설과 관련 "어떤 경선 방식도 환영한다"고 밝혔다.

이 예비후보는 이날 페이스북을 통해 공개한 입장문에서 "국민의힘 대구시장 후보 공천과 관련해 억측과 음모론이 난무하고 당 내부 분란이 커지고 있다"며 "이에 저 이진숙은 국민의힘 대구시장 예비후보 경선과 관련해 어떤 경선 방식도 환영한다"고 말했다.

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이 예비후보는 "이번 지방선거에서 유권자들이 자유민주주의를 지키기 위한 현명한 선택을 해줄 것이라고 판단하고, 이를 위해 국민의힘이 하루빨리 후보 선출을 완료해줄 것을 공천관리위원회와 당 지도부에 간절히 호소한다"며 "그래야만 우리 당을 향한 대구시민의 우려와 실망이 안도와 희망으로 바뀔 수 있을 것이다"고 밝혔다.

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이 예비후보는 이어 "모든 후보자들은 경선결과가 나오면 깨끗이 승복하고 일치단결해 지방선거 승리를 위해 함께 매진하겠다는 약속을 공개 천명할 것을 요청한다"는 말도 덧붙였다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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