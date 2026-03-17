경기도일자리재단 경기광역새일센터는 16일 하남 감일공공복합청사 대강당에서 '경력단절예방 인식개선 토크콘서트'를 개최했다.

이날 토크콘서트는 경력보유여성의 지속적인 경제활동 참여를 지원하고, 경력단절 예방에 대한 사회적 공감대 확산을 위해 마련됐다.

'멈춤은 끝이 아니다, 다시 시작하는 우리들의 이야기!'를 주제로 열린 이날 행사에서는 도내 구직·재직 여성 등 60여명이 참여해 경력단절에 대한 경험과 고민을 나눴다.

경기광역새일센터는 행사장에서 '경력단절 예방 실천약속 현장 캠페인'도 함께 진행했다. 참가자들은 일·가정 양립과 여성의 지속적인 경제활동을 지지하는 메시지를 공유했다. 경력단절 예방을 위한 인식 개선과 실천 의지를 다지는 시간도 마련됐다.

센터는 경력단절예방지원사업을 통해 여성 근로자의 고용 유지와 장기근속을 지원한다. 상담, 교육, 인식개선 프로그램 등을 운영해 여성의 지속적인 경제활동 참여 기반을 확대해 나가고 있다. 이를 통해 여성 간 경험 공유와 상호 지지를 촉진하며 경력단절 예방과 재도약 동기를 높이는 데 기여하고 있다.

AD

김동현 도 일자리재단 남부사업본부장은 "토크콘서트가 여성들이 경력단절에 대한 고민을 나누고 다시 자신의 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"며, "여성들이 일과 삶의 균형 속에서 안정적으로 경제활동을 이어갈 수 있도록 다양한 지원과 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>