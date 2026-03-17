경찰청, 국제 사기 방지 정상회의 참석

해치 프로젝트, 국제공조협의체 등 소개

경찰이 '초국가 사기범죄' 대응을 위한 국제공조 강화 방안을 모색하고 나섰다.

경찰청은 16일 오스트리아 빈에서 열린 '2026 국제 사기 방지 정상회의'에 참석한다고 밝혔다. 이틀간 진행되는 이번 정상회의는 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)와 유엔마약범죄사무소(UNODC)가 공동 주관하고, 영국 내무부가 후원한다. 디지털 기술의 발달과 함께 급증하는 초국가 사기범죄에 대응하기 위한 국제사회 협력 방안을 논의하기 위해 마련된 국제회의다.

경찰이 지난 1월 캄보디아 프놈펜국제공항에서 스캠(사기), 인질강도 등 범행을 저지른 범죄 조직원을 송환하기 위해 대기하고 있다. 경찰청 AD 원본보기 아이콘

우리 경찰청은 국제치안협력국장을 단장으로 한 대표단이 정부 대표로 참석했다. 먼저 인터폴이 주관하는 '사기 방지를 위한 공동 대응 강화' 토론자 분과에서 한국의 재정 지원으로 운영 중인 인터폴 국제 사기범죄 대응 프로젝트의 운영 성과와 향후 발전 방향을 소개했다. 온라인 기반 경제범죄에 대응하기 위한 한국의 기금 사업으로 해치(HAECHI) 프로젝트라 부른다.

17일에는 '초국가 스캠단지 공동 대응'을 주제로 경찰청 주관 부대행사를 개최할 예정이다. 초국가 사기범죄의 구조와 최신 동향을 공유하고 ▲정보 공유 ▲합동 수사 ▲합동 작전 등 국제공조 강화 방안을 논의하기 위한 자리다. 경찰청은 국제공조협의체(IICA)와 국제공조 작전 등을 소개하며 초국가 범죄 대응을 위한 국제공조의 새로운 체계를 제시한다는 구상이다.

경찰청은 주요 국제기구와 함께하는 이번 활동이 단순한 경찰기관 간 협력을 넘어 한층 고도화된 정부의 범죄 척결 의지와 역량을 국제사회에 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

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이재영 경찰청 국제치안협력국장은 "한국의 체계적인 대응 역량이 국제 공조 네트워크의 핵심 동력으로 작용하고 있다"며 "초국가 범죄 대응을 위한 네트워크를 더 강화하겠다"고 말했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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