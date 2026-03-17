제5의 메이저 더 플레이어스 챔피언십 정상

최종일 18번 홀 완벽한 티샷 375야드 장타

웨지 공략에 이은 파 세이브 1타 차 우승

선호 1위 타이틀리스트 GT3 드라이버 선택

캐머런 영(미국)이 호쾌한 드라이버 샷으로 제5의 메이저 대회에서 정상에 올랐다.

15일(현지시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더 플레이어스 스타디움코스(파72·7352야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 더 플레이어스 챔피언십(총상금 2500만달러)에서 1타 차 우승(13언더파 275타)을 거뒀다. 지난해 8월 윈덤 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 거둔 이후 통산 2승을 달성했다. 우승 상금은 450만달러(약 67억원)다.

캐머런 영이 더 플레이어스 챔피언십 4라운드 18번 홀에서 티샷을 하고 있다. 폰테베드라비치=AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 버디 5개와 보기 1개로 4언더파 68타를 쳤다. 이 코스의 명물인 아일랜드 그린의 17번 홀(파3)에서 버디를 낚아 매트 피츠패트릭(잉글랜드)과 공동 선두로 올라섰다. 승부는 마지막 18번 홀(파4·470야드)에서 갈렸다. 영은 드라이버를 잡고 375야드나 날렸다. 103야드 거리에서 웨지를 잡고 홀 4.3m에 붙여 2퍼트로 가볍게 파를 잡아냈다. 반면 피츠패트릭은 오른쪽으로 치우친 티샷에 이어 약 3ｍ 파 퍼트도 오른쪽으로 살짝 빗나가 연장전 기회를 살리지 못했다.

영은 이번 대회에 타이틀리스트 GT3 드라이버를 선택했다. 로프트 11도다. 이 제품은 지난해 PGA 투어에서 가장 많이 사용된 드라이버다. GT 시리즈 중에서 가장 조절성이 뛰어난 모델이다. 이전 라인인 TSR3보다 페이스에 훨씬 더 가깝게 배치된 새로운 웨이트 트랙을 탑재했다. 컴팩트한 배 모양 디자인은 일반 골퍼는 어렵게 느낄 수 있지만, 많은 투어 선수들이 선호하는 형태다.

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<더 플레이어스 챔피언십 우승 당시 사용 클럽>

드라이버: 타이틀리스트 GT3(11도)

페어웨이 우드: 타이틀리스트 GT1 3투어(14.5도)

하이브리드: 타이틀리스트 GT1(20도)

아이언: 타이틀리스트 T200(#4), T100(#5), 641.CY 프로토타입(#6-9)

웨지: 타이틀리스트 보키 디자인 SM11(48, 52, 56, 60도)

퍼터: 스코티 카메론 팬텀 9.5 프로토타입

공: 타이틀리스트 프로 V1x 프로토타입 *자료제공=골프위크

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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