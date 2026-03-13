'독도 일본땅' 日총리 발언에 외교부 "명백한 한국땅"

독도가 일본 영토라는 취지의 다카이치 사나에 일본 총리의 발언에 대해 한국 외교부는 13일 "역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 영토"라고 밝혔다.

외교부는 이날 "정부는 독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장에 대해서도 단호하고 엄중히 대응해 나갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 다카이치 일본 총리는 전날 일본 중의원 예산위원회에서 "일본 영토라는 인식을 국제사회에 확실히 알려 나갈 것"이라고 언급했다. '다케시마의(일본이 주장하는 독도 명칭) 행사'에 각료를 보내는 것과 관련된 질의에는 "언젠가 각료를 파견할 수 있도록 환경을 만들어 가겠다"고 했다.

AD

다카이치 총리는 자민당 총재 선거 당시에도 '다케시마의 날' 행사에 차관급 정무관보다 급이 높은 각료를 파견하는 방안을 검토할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있다. 하지만 지난달 22일 진행된 행사에 예전처럼 차관급인 정무관을 보냈다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>