인천시는 12일 인천 지역 10개 의료기관과 '통합돌봄 퇴원환자 지역사회 연계 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

협약에는 길병원, 인하대병원, 인천성모병원, 인천의료원, 인천세종병원, 인천적십자병원 등 지역의 공공·민간 의료체계를 대표하는 기관들이 참여했다.

협약은 급격한 고령화와 1인 가구 증가 등 사회 변화에 대응하고, 오는 27일 시행 예정인 '의료·요양 통합돌봄 사업'에 대비해 추진됐다. 퇴원환자가 살던 곳에서 건강하게 노후를 보낼 수 있도록 지역사회 돌봄 인프라를 구축하는 것이 목적이다.

참여기관들은 병원 내 담당자를 통해 퇴원 전 환자의 건강 상태와 돌봄 필요도를 파악하고, 지역사회 돌봄이 필요한 환자를 일선 기초단체에 연계하는 역할을 하게 된다.

지원 대상은 중증 만성질환, 골절, 낙상 등으로 일상생활 기능이 저하돼 퇴원 후에도 의료와 돌봄 연계가 필요한 65세 이상 노인, 장애인 등이다.

대상자에게는 보건의료, 일상생활돌봄, 주거 등 맞춤형 서비스를 통합 제공함으로써 가정에서 일상생활을 유지하기 어려워 다시 병원을 찾는 이른바 '회전문 재입원'을 예방하게 된다.

유정복 인천시장은 "이번 협약은 병원과 지역사회가 하나의 의료·요양·돌봄 통합지원 공동체로 나가는 출발점"이라며 "의료기관의 전문 역량과 인천시의 돌봄 자원을 결합해 촘촘한 건강 안전망을 구축하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



