2026년 평생교육이용권 지원사업 참여자 모집

경북 칠곡군은 저소득층, 노인, 장애인 등 교육 소외계층 221명을 대상으로 '2026년 평생교육 이용권' 지원사업을 추진한다. 1차 신청 접수는 3월 16일부터 31일까지 진행된다.

평생교육 이용권은 성인의 평생학습 참여 기회를 확대하고 자기 계발을 지원하기 위해 강좌 수강료와 교재비를 1인당 최대 35만 원까지 지원하는 제도다. 교육부와 경상북도, 칠곡군이 협력해 추진하며, 경상북도 인재 평생교육 재단이 전담 운영을 맡는다.

칠곡군청 전경/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 1차 모집에서는 총 194명을 선발한다. 일반 이용권(저소득층) 160명, AI·디지털 이용권 19명, 노인 이용권 15명이다. 또한 별도로 장애인 평생교육 이용권 27명을 모집해 장애인의 평생학습 참여 기회도 확대할 계획이다.

지원 대상은 칠곡군에 주민등록을 둔 성인으로 ▲19세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층 ▲30세 이상 디지털 교육 수강 희망자 ▲65세 이상 노인 ▲19세 이상 등록 장애인이다.

선정된 학습자에게는 NH농협 채움 카드에 35만원의 포인트가 지급되며, 평생교육 이용권 사용기관에서 온·오프라인 강좌 수강료와 교재비로 사용할 수 있다.

신청은 평생교육 이용권 누리집 또는 모바일을 통해 온라인으로 가능하며, 노인과 장애인 이용권은 칠곡군교육문화회관 평생교육팀 방문 신청도 가능하다. 신청자 자격 확인 후 대상자를 선정하며, 결과는 4월 7일 발표될 예정이다.

AD

군 관계자는 "평생교육 이용권 사업을 통해 군민들이 다양한 교육을 경험하고 평생학습 참여가 확대되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>