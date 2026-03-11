주용락 부사장 인터배터리2026 기조강연

LG에너지솔루션에 이어 삼성SDI도 리튬황 배터리 개발에 가세했다. 전고체 배터리의 경우 삼성SDI는 전기차 시장에는 각형을, 도심항공교통(UAM)이나 휴머노이드 로봇 시장에는 파우치형으로 대응한다는 방침이다.

주용락 삼성SDI 연구소장(부사장)은 11일 서울 코엑스에서 열린 인터배터리2026의 더배터리컨퍼런스 기조연설자로 참여해 "에너지저장장치(ESS), 로봇, UAM 배터리 분야의 선구자가 되겠다"며 이같은 개발 방향을 설명했다.

주 부사장은 "ESS 시장은 우선 각형 LFP 배터리로 대응하고 향후 소듐이온배터리(SIB·나트륨이온배터리)로 확대할 것"이라며 "로봇은 전고체, UAM은 리튬황 혹은 리튬메탈 배터리로 대응하려고 한다"고 밝혔다.

삼성SDI는 ESS 시장에서는 각형 배터리에 대한 경쟁력을 최대한 살리겠다는 전략이다. 주 부사장은 "각형 배터리와 관련해 미국에 출원한 특허만 1200건이 넘는다"며 "중국, 일본, 국내 경쟁사에 비해 월등히 많은 수치"라고 설명했다. 그는 "ESS의 주류는 각형 LFP가 될 것"이라며 "화재 안전성을 강화한 삼성배터리박스(SBB) 2.0을 출시할 계획"이라고 밝혔다.

전고체 배터리에 대해서도 "1100개 이상의 특허를 출원했다"며 자신감을 내비쳤다. 삼성SDI는 전고체 배터리에 실버카본 기반의 무음극 기술을 적용했다. 올해 하반기까지 검증을 마치고 2027년에 양산에 들어갈 계획이다.

주 부사장은 "리튬황 배터리도 무음극, 고체 전해질 기반으로 개발중"이라며 "경량화할 수 있기 때문에 UAB를 염두에 두고 있다"고 밝혔다.

삼성SDI는 이번 '인터배터리 2026'에서 각형 및 전고체 배터리 기술의 새로운 명칭인 '프리즘스택(PrismStack)'과 '솔리드스택(SolidStack)'을 동시에 공개했다.

