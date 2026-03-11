타린로즈, 신제품 8cm ‘노바 모션셀 스니커즈’ 선봬

주식회사 선봉 인더스트리 (대표 박상용)이 전개하는 컴포트 럭셔리 슈즈 브랜드 타린로즈(Taryn Rose)가 기존 7cm 키높이 슈즈에 이어 기능성을 한층 업그레이드한 8cm 신제품 '노바 모션셀(Nova MotionCell) 스니커즈'를 출시하며 키높이 라인업 강화에 나섰다.

이번에 출시한 '노바(Nova)'는 정형외과적 설계를 바탕으로 제작되어 8cm의 높은 굽임에도 불구하고 무게 중심이 앞으로 쏠리지 않는 편안한 착화감이 특징이다. 또한 독립 스프링 침대의 원리를 접목해 특허를 받은 '모션셀(MotionCell™)' 쿠션에 미국 '포론(PORON®)' 쿠션폼을 더해 "쿠션에 쿠션을 더하다"라는 슬로건에 걸맞은 최상의 완충력을 구현했다. 이를 통해 보행 시 발생하는 충격을 효과적으로 분산시켜 장시간 착용 시에도 발의 피로도를 최소화했다.

소재의 고급화와 실용성도 놓치지 않았다. 부드러운 터치감의 라미네이팅 양가죽을 사용해 프리미엄한 외관을 유지하면서도, 일반적인 양가죽의 단점인 스크래치나 오염에 취약한 점을 보완해 데일리 슈즈로서의 활용도를 높였다.

디자인 면에서는 군더더기 없는 실루엣으로 데일리룩부터 세미 포멀룩까지 폭넓은 스타일링이 가능하다. 컬러는 블랙, 크림화이트, 베이지 등 베이직한 구성부터 트렌디한 감각의 세이지 프로럴까지 총 4가지로 출시되어 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

타린로즈 관계자는 "기존 7cm 시리즈가 고객들로부터 큰 사랑을 받으며 높은 재구매율을 기록함에 따라, 더욱 드라마틱한 비율과 편안함을 동시에 원하는 니즈를 반영해 8cm 라인을 선보이게 됐다"며, "높은 굽은 불편하다는 편견을 깨고 키높이 슈즈 시장의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 전했다.

