의료·요양·복지 연계 지역완결형 돌봄체계



중위소득 70%이하 → 100% 이하 확대

부산시가 부산형 통합돌봄 체계인 '15분 돌봄도시' 비전을 선언했다.

부산시는 10일 오후 2시 시청 대강당에서 '부산형 통합돌봄 비전선포식'을 열고 '시민이 살던 곳에서 건강하고 행복하게 생활하는 15분 돌봄도시 부산' 실현을 위한 정책 비전과 추진 방향을 알린다고 밝혔다.

이번 선포식은 오는 27일 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)'에 선제적으로 대응하고 초고령사회 진입과 1인 가구 증가 등 사회 변화에 따른 돌봄 수요 확대에 체계적으로 대응하기 위해 마련됐다.

그동안 돌봄 서비스는 의료·요양·복지·주거 등 영역별로 분절돼 제공되는 경우가 많아 퇴원 이후 일상 복귀 과정에서 공백이 발생하거나 서비스 간 연계가 원활하지 않다는 지적이 제기돼 왔다.

Advertisement

시는 이러한 한계를 보완하기 위해 '발굴-계획-연계-제공-점검'으로 이어지는 통합지원 체계를 구축하고 병원에서 집으로, 치료에서 일상으로 이어지는 지역완결형 돌봄 모델을 본격적으로 추진할 계획이다.

이날 선포식에 박형준 부산시장을 비롯해 시의회와 구·군 단체장, 유관 공공기관, 민간 복지·의료기관 관계자, 돌봄 현장 종사자, 시민 등 700여명이 참석한다. 국민건강보험공단과 국민연금공단, 사회복지관협회, 재가노인지원서비스센터, 지역자활센터, 장기요양재택의료센터 등 돌봄 관련 기관도 함께 참여한다.

행사는 경과보고와 부산형 통합돌봄 비전 발표, 기관 간 업무협약 체결, 기념촬영 순으로 진행된다. 박 시장과 돌봄 당사자, 현장 종사자가 함께 무대에 올라 통합돌봄의 필요성과 역할을 소개할 예정이다.

부산형 통합돌봄은 의료·요양·복지 서비스를 통합적으로 연계하는 지역 중심 돌봄 정책으로 시민이 사는 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

시는 서비스 이용 대상 기준을 기존 중위소득 70% 이하에서 100% 이하로 확대했다. 또 퇴원환자안심돌봄, 병원안심동행, 생애말기안심동행, 가사지원, 식사지원, 돌봄활동가 양성·지원, 주거환경개선, 방문운동 등 시 특화서비스 8종을 추가해 전국 공통 30개 서비스와 함께 제공할 계획이다.

장기요양재택의료센터는 기존 10곳에서 28곳으로 확대하고 퇴원환자 연계 병원도 82곳까지 늘려 거동이 불편한 어르신과 퇴원 환자를 위한 방문진료 체계를 강화한다.

또 재가노인지원서비스센터와 마을건강센터 등을 활용해 지역완결형 의료와 생활밀착형 돌봄 서비스를 제공하고 서비스 지원 인원을 현재 1만5000명에서 5만명까지 확대할 계획이다.

비전 발표 이후에는 건강보험공단 부울경지역본부와 국민연금공단 부산지역본부, 부산사회서비스원, 복지관협회, 재가노인복지협회 등 주요 기관이 부산형 통합돌봄 추진을 위한 업무협약을 체결한다. 각 기관은 대상자 발굴 정보 공유와 사례관리 협업, 의료·요양·복지 서비스 연계 강화 등에 협력하기로 했다.

AD

부산형 통합돌봄이 시행되면 돌봄이 필요한 시민은 읍면동 통합창구에서 상담과 신청, 계획 수립을 한 번에 받을 수 있어 절차적 불편과 서비스 공백이 줄어들 것으로 시는 기대하고 있다.

박형준 시장은 "이제 돌봄은 개인이나 가족만의 책임이 아니라 지역사회가 함께 해결해야 할 과제"라며 "병원에서 집으로, 치료에서 일상으로 이어지는 통합 돌봄 체계를 구축해 시민이 살던 곳에서 건강하고 행복하게 생활하는 15분 돌봄도시 부산을 만들겠다"고 힘줬다.

부산형 통합돌봄 체계도. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>