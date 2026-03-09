튀르키예는 9일(현지시간) 이란에서 발사된 탄도미사일이 격추됐다고 밝혔다.

튀르키예 국방부 성명에 따르면 이날 이란에서 날아와 튀르키예 영공에 진입한 탄도미사일이 동부 지중해 지역에 배치된 북대서양조약기구(NATO·나토) 방공미사일에 요격됐다.

격추된 미사일 잔해 일부가 튀르키예 동남부 가지안테프 남부에 떨어졌지만 사상자는 없는 것으로 파악됐다.

튀르키예에서 이란 미사일이 격추된 것은 지난 4일에 이어 두 번째다. 당시에도 나토 요격미사일이 이란 탄도미사일을 격추한 뒤 잔해가 남부 하타이에 떨어졌다.

튀르키예 국방부는 "선린 관계와 지역안정을 매우 중요하게 생각하지만, 영토와 영공을 겨냥한 모든 위협에 단호하고 주저없이 필요한 모든 조치를 할 것"이라며 "튀르키예의 경고에 귀기울이는 것이 모두의 이익에 부합할 것"이라고 경고했다.

튀르키예 국방부의 이같은 발표는 주튀르키예 미국대사관이 동남부 아다나 주재 총영사관의 비필수 인력을 대피시킨다고 공지한 직후 나왔다.

