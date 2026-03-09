전국 초등 1~6학년 대상

금성출판사는 오는 23일까지 '제23회 전국 푸르넷 수학경시대회(PMO)'를 개최하고 참가 접수를 진행한다고 9일 밝혔다.

푸르넷 수학경시대회는 금성출판사의 60년 교육 노하우를 바탕으로 기획된 전국 단위 초등 전문 수학 경시대회다. 학교 교육과정과 교과 범위를 기준으로 기본 개념부터 응용, 심화 문제까지 단계적으로 구성해 학생들의 수학적 사고력과 문제 해결력을 종합적으로 점검할 수 있도록 설계됐다.

이번 경시대회는 전국 초등학교 1~6학년까지 참가 가능하며, 오는 5월 9일 오전에 실시한다. 접수는 이달 23일까지 전국 푸르넷 지점, 푸르넷 공부방, 푸르넷 아카데미를 통해 가능하다.

성적 결과와 수상자 발표는 오는 6월 9일 금성출판사 홈페이지와 푸르넷 공부방 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

