독일·이탈리아 관광객 예약 360명 취소

러시아 영공 우회 후 중동 환승 의존

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 전개된 전쟁 상황이 일본 관광 산업에도 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 중동 지역을 경유해 일본을 찾던 유럽 관광객들의 예약 취소가 잇따르고 있기 때문이다.

연합뉴스는 7일 일본 매체 산케이신문 보도를 인용해 중동 정세 불안이 확산되면서 일본을 방문하려던 유럽 관광객들의 여행 예약이 잇달아 취소되고 있다고 전했다.

기후현 다카야마시에 있는 호텔과 숙박업소들로 구성된 '히다다카야마 여관호텔 협동조합'은 공습 이후 독일과 이탈리아 등 유럽 국가 관광객들의 숙박 예약 취소가 이어지고 있다고 밝혔다. 지난 5일까지 확인된 취소 건수는 59건으로, 취소 인원은 360명 이상인 것으로 파악됐다.

이 같은 현상은 항공 노선 구조와도 관련이 있는 것으로 알려졌다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 서유럽과 미국 항공기들이 러시아 영공을 통과할 수 없게 되면서, 일본을 찾는 유럽 관광객들은 러시아 영공을 우회하는 장거리 직항편을 이용하거나 중동 지역 공항에서 환승하는 경로를 주로 이용해왔다.

그러나 최근 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 지역 긴장이 고조되면서 주요 공항 운영이 차질을 빚고 환승 경로에 대한 불안도 커지면서 여행 취소가 늘고 있다.

조합 관계자는 "전쟁 상황이 봄철 관광 성수기까지 장기화하면 지역 관광업에 큰 타격이 될 수 있다"고 우려했다.

중국 정부는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입' 가능성을 시사하는 발언을 한 데 반발, 자국민의 일본 여행 자제를 권고한 바 있다. 실제로 이후 중국인 관광객 감소세가 이어져 지난해 12월 일본을 방문한 중국인 수는 전년 같은 기간보다 45% 줄었고 올해 1월에는 감소 폭이 60%까지 확대됐다.

신문은 중국인 관광객 감소를 보완할 대체 수요로 장기 체류형 유럽 관광객 증가가 기대됐던 상황에서, 이마저 줄어들 경우 일본 관광업 전반이 위축될 가능성이 있다고 지적했다.

