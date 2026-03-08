SNS에 '책임과 권력'이란 제목의 글 올려

"내 의견만 진리라는 태도가 극한 대립과 실패의 원인"

"토론·조정·타협은 모든 의견에 나름의 타당성 있기 때문"

이재명 대통령은 7일 "대통령의 제일 큰 책임은 국민을 통합하는 것"이라며 "권한과 책임의 크기는 동일하다는 사실을 결코 잊지 말아야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 '책임과 권력'이라는 제목의 글을 올리고 "권한을 가진다는 것은 동일한 양의 책임을 진다는 것을 의미한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "늘 말씀드리는 것처럼 대통령이 되기까지는 한쪽을 대표하지만, 대통령이 된 순간부터 국민 전체를 대표해야 한다"고 적었다.

그러면서 "대통령이 되기까지 가졌던 이상이나 가치, 약속을 결코 포기해서는 안 되겠지만, 대통령이 되고 집권세력이 되었다고 마음대로 다 할 수도 없고 그래서도 안 될 것"이라고 했다.

국정 운영에서 토론과 조정, 타협의 필요성도 거듭 강조했다. 이 대통령은 "모든 공적 현안을 결정할 때 토론하고, 의견을 모으고, 대세에 지장이 없는 한 조정하고 타협하는 이유는 어떤 의견은 틀리고 어떤 의견은 옳아서가 아니라 모든 의견이 나름의 타당성이 있기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "나의 의견만이 진리이자 정의이고, 너의 의견은 불의이고 거짓이라는 태도는 극한적 대립과 실패의 원인이 될 수 있다"고 지적했다.

이 대통령은 권한을 행사하는 위치와 비판하는 위치의 무게가 다르다는 점도 언급했다. 이 대통령은 "주장하고 비판하는 것으로 충분한 입장과 주장하는 만큼의 대안을 내고 그 결과에 대해 무한책임을 져야 하는 입장은 또 다르다"며 "권한만큼 무거운 책임을 져야 하는 공인은 공정한 제3자의 시각과 냉철한 이성으로 국가와 국민 최대다수에게 최대의 행복이 되는 길이 무엇인지 치열하게 찾아야 한다"고 했다.

특정 정치세력이나 개인의 이해관계보다 국가와 국민의 이익이 우선이라는 점도 분명히 했다. 이 대통령은 "아무리 잘 포장하고 숨겨도 집단지성체로 진화한 국민대중을 속일 수는 없다"며 "특정 개인이나 집단의 정치적 입지나 선거에서의 유불리가 국가의 미래나 국민의 편익에 앞설 수는 없는 것"이라고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>