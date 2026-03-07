여야, '왕과 사는 남자' 1000만 돌파 축하…"K-콘텐츠 저력 확인"
여야는 7일 영화 '왕과 사는 남자'의 1000만 관객 돌파를 한목소리로 축하하며 한국 문화콘텐츠 산업의 경쟁력을 높이 평가했다.
박창진 더불어민주당 선임부대변인은 이날 논평에서 "이번 성과는 이재명 대통령이 강조해 온 'K-이니셔티브'의 방향성과도 맞닿아 있다"고 밝혔다.
이어 "문화가 곧 국가 경쟁력이 되는 시대에 맞춰 창작 생태계를 더욱 두텁게 지원하고, K-콘텐츠 산업이 세계 시장을 선도할 수 있도록 제도적·정책적 기반을 강화하겠다"고 강조했다.
국민의힘도 축하 입장을 내놨다. 조용술 대변인은 논평에서 "대한민국 콘텐츠 산업이 축적해 온 역량과 창의력을 바탕으로 '왕과 사는 남자'와 같은 작품들이 계속 만들어진다면 영화 산업도 다시 도약할 계기를 마련할 수 있을 것"이라고 평가했다.
그러면서 "영화 산업이 안정적으로 창작되고 흥행할 수 있는 환경이 조성되도록 관련 제도와 정책을 면밀히 살피고 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
