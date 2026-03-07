창원대학교 빅데이터창업비즈니스학과가 2026학년도 새 학기를 맞아 신입생과 재학생, 교수진이 함께하는 만남의 자리를 열고 학과 공동체의 새로운 출발을 알렸다. 데이터 기반 사고와 창업 역량을 결합한 융합형 인재 양성을 목표로 하는 학과의 교육 방향을 공유하는 자리였다.

행사의 시작은 구효정 사무국장의 사회로 시작됐다. 교수진과 학생회, 재학생, 신입생 등이 참석해 새 학기를 시작하는 의미를 함께 나누며 학과 비전과 교육 방향을 공유했다.

행사 시작에 앞서 상영된 드론 영상 작품은 참석자들의 관심을 끌었다. 해당 영상은 2025학년도 드론 수업에서 학생들이 제작한 작품 가운데 창의성, 기술성, 작품성을 종합 평가해 선정된 결과물로, 실습 중심 교육과 창의적 문제 해결 능력을 강조하는 학과의 교육 철학을 보여주는 사례였다.

전외술 학과장은 인사말에서 변화하는 산업 환경 속에서 창의성과 실무 역량의 중요성을 강조했다.

전 학과장은 "경제 환경이 쉽지 않은 시기일수록 새로운 가능성을 읽어내는 창의적 사고와 실행력이 중요하다"며 "우리 학과는 사회가 필요로 하는 실무형 교육을 통해 학생들의 잠재력과 자존감을 키우는 데 교육의 중심을 두고 있다"고 말했다.

또 "정해진 교육 틀에 머무르지 않고 시대 변화에 맞춰 다양한 분야의 전문가를 초빙해 교육 과정을 지속적으로 발전시키고 있다"며 "학생들이 실제 산업과 창업 현장에서 활용할 수 있는 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

학생 대표의 환영 인사도 이어졌다. 주성현 학생회장은 "오늘은 교수님과 학생들이 함께 모여 소통하고 화합하는 뜻깊은 자리"라며 "빅데이터로 세상을 읽고 창업으로 미래를 만들어갈 신입생 여러분을 진심으로 환영한다"고 말했다. 이어 "학생회는 교수님과 학생을 연결하는 가교 역할을 하며 함께 성장하는 학과 문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

행사에서는 교수진 소개와 학년별 학생 임원진 소개도 진행됐다. 투자론, 로컬산업, 디자인씽킹, 독서경영리더십, 창업 프로젝트, 유통 프랜차이즈 등 다양한 분야 강의를 맡은 교수들이 강의 방향과 교육 철학을 소개하며 학생들과 첫 인사를 나눴다.

1부 행사 후반에는 학년 간 교류 프로그램도 마련됐다. 학생회와 각 학년 대표들은 학과 구성원 간 협력과 소통을 통해 활기찬 학과 문화를 만들어 가겠다는 의지를 밝혔다.

2부 행사로 XR 기술 체험으로 이어진 미래 산업 특강이 이어졌다.

점심 식사 이후 진행된 2부 행사에서는 XR(확장현실) 기술을 활용한 특강과 체험 프로그램이 마련돼 학생들의 큰 관심을 끌었다.

특강은 마니코리아 지상용 대표가 진행했으며 'XR 확장현실의 이해와 테크니컬 체험'을 주제로 미래 산업 환경에서 XR 기술이 갖는 의미와 활용 가능성을 소개했다.

지 대표는 강연에서 "앞으로 가상공간 안에서 다양한 비즈니스와 산업 활동이 이루어지는 시대가 올 것"이라며 "학생들이 이러한 기술을 직접 체험하고 이해하는 경험이 매우 중요하다"고 강조했다.

이어 참가자들은 XR 장비를 활용해 사계절 공간과 가상 공간 등을 체험하는 몰입형 콘텐츠를 경험하며 확장현실 기술이 만들어낼 새로운 산업 환경을 직접 체감했다.

이번 행사는 교수와 학생, 선후배가 함께 연결되는 학과 공동체의 의미를 확인하는 자리이자 데이터, 창업, 미래 기술을 결합한 교육 방향을 공유하는 자리로 마무리됐다.

