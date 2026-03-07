미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 이어지는 가운데 주이스라엘 한국대사관과 이스라엘한인회가 현지 교민들의 안전을 위해 이집트로 이동하는 2차 대피 계획을 마련했다.

주이스라엘 한국대사관과 이스라엘한인회(회장 이강근)는 6일 오후(현지시간) 전쟁 상황에 따른 교민 보호 대책을 논의하기 위해 관련 회의를 열었다.

한인회에 따르면 대피는 오는 10일 오전 8시 예루살렘에서 출발해 이집트 샤름엘셰이크와 다합으로 이동하는 방식으로 추진된다. 대피 희망자는 8일까지 주이스라엘 한국대사관을 통해 신청하도록 안내됐다.

미국과 이스라엘의 공격으로 중동 지역 긴장이 급격히 고조되며 두바이행 노선 등이 결항한 가운데 1일 인천공항에서 외국인들이 관련 뉴스를 바라보고 있다. 연합뉴스

회의에서는 현지 한인사회와 교회를 중심으로 한 지원 방안도 논의됐다. 이집트한인회는 피난 교민들이 다합에 도착할 경우 카이로에서 이동해 현지 도착 시 식사를 제공하고, 다합에서 한인이 운영하는 다이빙스쿨의 주방과 숙소 이용을 지원하기로 했다.

이날 이스라엘한인회는 한인회 임원단과 민주평통 위원, 이스라엘 한인교회 담임목사 등이 참여한 별도의 화상회의(줌)를 통해 이집트 대피 계획과 구체적인 지원 방안도 점검했다.

예루살렘교회(채완병 목사)는 출발 당일 대피 인원에게 도시락 등을 제공하기로 했으며, 예루살렘중앙교회(서영주 목사)는 대피 후 체류 중인 교민들을 위한 식사비 지원에 나서기로 했다.

아울러 한인회는 전쟁 상황 속에서도 이스라엘에 남아 있는 교민들의 보호와 심리적 안정을 위해 재외동포청에 별도 지원을 요청할 계획이다. 요청안에는 한인 재능기부 강의, 어려움을 겪는 교민 방문, 동포들이 함께 참여하는 불안 극복 프로그램 운영 등이 포함됐다.

이강근 이스라엘한인회장은 "SNS를 통해 대피 상황을 공유하고, 이스라엘 거주자와 단기 체류자 모두가 정보를 빠짐없이 전달받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



