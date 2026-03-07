SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온의 미국 조지아주 공장이 직원 3분의 1 이상을 정리해고했다.

SK온 로고 AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 SK온의 미국 법인 SK배터리아메리카는 공시를 통해 조지아주 커머스시에 있는 공장 근로자 2566명 중 968명(37%)을 해고했다고 밝혔다.

이번 정리해고는 전기차(EV) 판매 둔화 및 시장 환경 변화에 따른 구조조정 차원의 조치다. SK배터리아메리카는 이메일 성명을 통해 "시장 상황에 맞춰 영업활동을 조정하기 위해 인력 감축이라는 어려운 결정을 내렸다"며 "조지아주에 대한 약속 이행과 첨단 배터리 제조를 위한 견고한 미국 공급망 구축에 변함없이 전념할 것"이라고 했다.

이 공장은 독일 폭스바겐, 한국 현대자동차 등 완성차 업체에 전기차 배터리를 공급해왔다. 미국 포드의 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝'에도 배터리를 공급했지만 최근 포드가 이 모델의 생산을 취소해 수익성이 감소했다.

Advertisement

포드는 미국 행정부가 전기차 구매 세액 공지 혜택을 폐지하자 하이브리드, 내연기관 차량 생산에 몰두하기로 했다.

AD

한편 SK이노베이션은 조지아주에 두 번째 배터리 공장을 건설하고 있다. 현대차에 배터리를 공급할 예정이며 올해 상반기 생산을 시작한다. 과거 포드와의 합작 투자로 운영된 테네시주 또 다른 공장은 2028년 생산을 시작할 예정이다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>