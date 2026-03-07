랜섬웨어 등 지능화된 사이버 위협 대응… 스마트항만 보안 협력체계 구축

부산항만공사(BPA·사장 송상근)는 지난 6일 부산항만공사 사옥에서 한국인터넷진흥원(KISA·원장 이상중)과 부산항 사이버 위기 대응 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

부산항만공사가 한국인터넷진흥원과 부산항 사이버 보안 강화를 위한 업무협약을 맺고 있다. BPA 제공

이번 협약은 최근 해외 항만에서 발생한 랜섬웨어 공격 사례 등 사이버 위협이 갈수록 지능화되는 상황에서 국가 핵심 기반시설인 부산항의 보안 대응 체계를 선제적으로 강화하기 위해 마련됐다.

부산항은 대한민국 컨테이너 물동량의 약 77%를 처리하는 세계적인 허브 항만으로, 사이버 공격으로 항만 운영이 마비될 경우 국내 수출입은 물론 글로벌 공급망에도 큰 타격이 불가피하다. 특히 인공지능(AI)과 자동화 기술이 집약된 스마트 항만으로 빠르게 전환되면서 촘촘한 사이버 안전망 구축의 필요성이 커지고 있다는 점에서 양 기관의 협력 필요성이 제기돼 왔다.

두 기관은 협약을 통해 ▲부산항 사이버보안 협의체 운영 협력 ▲부산항 터미널 운영사 등의 정보보호 인식 제고 지원 ▲보안 취약점 진단과 컨설팅 ▲보안 솔루션 도입·운영 지원 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 계획이다.

이날 협약식에 참석한 한 터미널 관계자는 "사이버 보안의 중요성은 인식하고 있지만, 인력과 예산, 전문성 확보에 어려움이 있었는데 이번 협약이 보안 수준을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

송상근 부산항만공사 사장은 "대한민국 사이버보안의 파수꾼인 KISA와의 협력은 부산항을 한층 더 안전하고 신뢰받는 항만으로 만드는 초석이 될 것"이라며 "사이버 위협에 선제적으로 대응해 부산항의 안정적인 운영을 뒷받침하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



