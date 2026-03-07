기상청은 7일 오전 10시6분59초 전남 영광군 서북서쪽 66㎞ 해역에서 규모 3.0의 지진이 발생했다고 밝혔다.


7일 오전 10시6분59초 전남 영광군 서북서쪽 66㎞ 해역에서 규모 3.0의 지진이 발생했다./사진=기상청

진앙은 북위 35.46도, 동경 125.82도이며 지진 발생 깊이는 22㎞이다.

기상청은 "지진피해는 없을 것"이라고 했다.


황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

