기상청은 7일 오전 10시6분59초 전남 영광군 서북서쪽 66㎞ 해역에서 규모 3.0의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 35.46도, 동경 125.82도이며 지진 발생 깊이는 22㎞이다.

기상청은 "지진피해는 없을 것"이라고 했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



