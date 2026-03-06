시행령 제정·필수 조례안 의결

행정시스템 통합 등 단계별 준비

6일 전남광주통합특별시 출범준비회의'를 위해 김민재 행안부 차관, 황기연 전남도 행정부지사, 고광완 광주광역시 행정부시장 등이 참석했다.

전라남도는 6일 행정안전부, 광주광역시와 함께 오는 7월 1일 '전남광주통합특별시' 공식 출범을 앞두고 단계별 준비 절차를 추진한다고 밝혔다.

이날 정부서울청사에서 열린 첫 '전남광주통합특별시 출범준비회의'에는 김민재 행안부 차관, 황기연 전남도 행정부지사, 고광완 광주광역시 행정부시장 등이 참석했다.

행안부는 이날 회의에서 통합특별시 출범을 위한 단계별 이행안을 공유했으며, 두 시·도는 준비 상황과 추진계획, 정부 차원의 지원 필요 사항 등을 논의했다.

이들은 6월 3일 지방선거 전까지 통합특별법 관련 시행령을 제정하고, 조직·재정·자치법규 통합 등 핵심 출범 준비를 신속히 진행하기로 했다.

지방선거 이후 7월 1일 통합특별시 출범까지 새롭게 구성되는 최초 임시회에서 필수 조례안을 의결하고, 대민 서비스와 주요 행정시스템을 중심으로 순차적 통합을 추진한다.

전남도는 추진 분야별로 실국 책임제를 도입하고, 정책협의회와 자체 보고회를 병행해 추진 상황을 점검하며, 쟁점 사항에 선제 대응할 계획이다.

정부는 '범정부 지방행정체제개편지원단' 내 전담 부서를 설치해 두 시·도 통합 절차를 밀착 지원하기로 했다.

황기연 전남도 행정부지사는 "전남광주통합특별시 출범을 위한 행정통합 실무 작업을 본격적으로 시작한다"며 "도민 불편이나 행정 공백이 없도록 대민행정시스템 통합에 각별히 노력하고, 광주시·행안부와 적극 협력함은 물론 도정 역량을 총동원해 특별시 출범을 성공적으로 이뤄내겠다"고 말했다.

