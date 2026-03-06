4대 금융지주 평균 보수 1억7600만원…전년比 875만원 상승

KB지주 男임원 평균 4억 달성…시중은행원도 1억2000만원대 안착

사상 첫 당기순익 20조 시대 성과급 반영 결과

국내 주요 금융지주사와 시중은행 임직원들의 평균 연봉이 2억원 시대를 목전에 두고 있다. 주요 금융그룹들이 지난해 사상 처음으로 당기순이익 '20조원 시대'를 열면서 성과급을 포함한 보수 총액이 일제히 상승했기 때문이다.

KB금융지주 '연봉 2억' 시대 선두…우리·신한·하나지주도 1억6000만원대 상회

6일 은행연합회에 공시된 '2025년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'에 따르면, KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주 임직원의 지난해 평균 보수는 1억7600만원으로 집계됐다. 이는 전년(1억 6725만원) 대비 약 875만원 오른 수치다.

특히 KB금융지주의 상승 폭이 압도적이었다. KB금융지주 임직원의 지난해 평균 보수는 1억9000만원으로 전년 대비 무려 2600만원이 뛰었다. 성별로 보면 남성이 평균 2억원, 여성은 1억5000만원을 기록했다. 직급별로는 부서장급이 2억2000만원을 받았으며, 남성 임원의 경우 평균 보수가 4억원에 달해 1년 사이 7000만원이나 급증한 것으로 나타났다.

다른 지주사들 역시 높은 보수 수준을 유지했다. 우리금융지주는 임직원 평균 1억8000만원을 유지하며 KB의 뒤를 이었다. 신한금융지주는 1억6500만원에서 1억6900만원으로, 하나금융지주는 1억6000만원에서 1억6500만원으로 각각 평균 보수가 상승했다.

지주사의 경우 인력 구성이 주로 숙련된 본부 인력이나 관리자급 위주로 짜여 있어, 영업점 행원들이 포함된 시중은행에 비해 평균 연봉이 높게 형성되는 특징이 있다.

시중은행원 평균 연봉 1억2000만원 시대… 우리은행 1위

지주사 산하 시중은행들의 연봉도 꾸준한 상승세다. 지난해 임직원 평균 보수 기준 우리은행이 1억2100만원을 기록해 4대 은행 중 가장 높은 수준을 보였다. 이는 전년(1억1400만원)보다 700만원 상승한 결과다.

국민은행은 전년(1억1800만원) 대비 소폭 상승한 1억1900만원(예상치)을 기록했다. 국민은행의 직급별 보수를 보면 관리자급 이상이 1억 8600만원, 책임자급 1억3900만원이었으며 일반 행원은 9400만원 수준으로 나타났다. 신한은행과 하나은행은 전년도 기준 1억1600만~1억2000만원 수준이었으며, 올해 상세 수치는 4월 중 공시될 예정이다.

한편 금융권의 이 같은 고연봉 기조는 지난해 5대 금융그룹이 거둔 20조4700억원 규모의 역대급 순이익에 기반한다. 하지만 금리 상승기 국민들의 이자 부담이 가중되는 상황에서 은행권이 '돈 잔치'를 벌이고 있다는 사회적 시선은 여전히 따갑다. 금융권 관계자는 "지난해 사상 최대 실적에 따른 성과급이 반영되면서 평균 보수가 크게 뛴 것으로 보인다"며 "디지털 전환에 따른 인력 구조 고도화로 고임금 직군 비중이 늘어난 점도 평균 연봉을 높이는 요인"이라고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



