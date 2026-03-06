하나은행은 한화오션과 'K-조선 초격차 경쟁력 확보'를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이호성 하나은행장(오른쪽)이 5일 김희철 한화오션 대표와 'K-조선 초격차 경쟁력 확보'를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 한화오션과의 상호 협력을 통해 국가 전략산업인 조선업의 초격차 경쟁력 확보를 지원하고, 생산적 부문으로의 자금 공급을 강화하기 위해 마련됐다.

하나은행은 이번 협약을 통해 ▲생산적 금융 활성화를 위한 자금지원 및 투자·펀드 조성 ▲국내외 제조시설 투자 및 수출 관련 여신지원 ▲협력사 대상 직·간접적 자금지원 ▲협력사 맞춤형 금융컨설팅 공동 추진 등 전방위적 분야에서 상호협력을 추진한다.

특히 조선업의 글로벌 진출을 지원하고 협력사까지도 아우르는 상생형 금융지원 체계를 구축키로 했다. 이를 통해 조선 산업 생태계 전반의 안정적인 성장 기반을 강화하고, 국내 조선산업의 글로벌 경쟁력 확보를 돕겠다는 복안이다.

이호성 하나은행장은 "한화오션과 함께 대한민국이 글로벌 조선 산업의 선도 국가로 도약하는데 마중물이 될 수 있도록 적극 협력할 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



