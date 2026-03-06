글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 close 증권정보 234340 KOSDAQ 현재가 34,650 전일대비 1,650 등락률 +5.00% 거래량 3,110,190 전일가 33,000 2026.03.06 14:17 기준 관련기사 "헥토파이낸셜, 서클 CPN 통한 폭발적 해외 매출 기대" 헥토파이낸셜, 스테이블코인 정산의 핵으로 부상 헥토파이낸셜, 트리플에이와 스테이블코인 기반 결제·정산 협력 전 종목 시세 보기 은 '2025년도 코스닥시장 공시우수법인' 시상식에서 '종합평가 우수법인'으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

민경욱 한국거래소 코스닥시장본부장(왼쪽부터), 최종원 헥토파이낸셜 대표이사, 전지은 헥토파이낸셜 IR실장이 기념사진을 찍고 있다. 헥토파이낸셜 AD 원본보기 아이콘

공시우수법인제도는 매년 한국거래소가 자본시장의 경영 투명성 제고 및 투자자 신뢰도 증진으로 성실공시 문화 조성에 기여한 상장법인을 선정하는 제도다. ▲장기성실공시 우수법인 ▲실적예측공시 우수법인 ▲IR활동 우수법인 ▲종합평가 우수법인 등 총 4개 부문에서 우수기업을 표창한다.

헥토파이낸셜은 공시의 정확성, 적시성, 적정성을 갖추고, 투자활용도가 높은 공시를 제공하기 위해 노력한 점과 공시 업무 인프라 구축 등에서 우수한 평가를 받아 '종합평가 우수법인'으로 선정됐다. 이번 시상식에는 최종원 헥토파이낸셜 대표이사가 참석했으며, 공시업무 담당자인 IR실장이 공시업무 유공자로 선정되어 함께 표창을 받았다.

헥토파이낸셜은 주주친화적 정책을 적극적으로 실천해 나가고 있다. 2024년에는 4개년 주주환원정책을 수립하고 별도 당기순이익의 21%를 배당 하한선으로, 매년 1%p 이상 배당성향을 상향해 25% 이상 달성을 목표로 하는 중장기 현금배당 정책을 실시하고 있다. 또한 2025년에는 주주친화 정책의 일환으로 무상증자를 단행했으며, 자사주 소각 효과가 반영된 약 36억원 규모의 주주환원 효과를 주주에게 제공했다.

최종원 헥토파이낸셜 대표이사는 "앞으로도 신속하고 정확한 공시 이행을 통해 투자자의 권리를 보장하기 위해 노력할 것이며, 다양한 IR 활동과 주주친화적 정책 실천을 통해 주주가치를 지속적으로 제고하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



