AI 기반 지역 산업 혁신·여성 벤처기업 경쟁력 강화 협력



인공지능(AI)이라는 거대한 파도가 지역 산업계를 덮치고 있는 가운데, 부·울·경의 '여풍(女風)'이 심상치 않다.

동의대학교 RISE사업단 부산AI혁신센터(센터장 정석찬)는 지난 4일 산학협력관에서 부·울·경 여성벤처협회와 AI 기반 지역 산업 혁신과 여성 벤처기업 경쟁력 강화를 위한 업무 협약을 체결했다.

동의대 부산AI혁신센터, 부울경여성벤처협회와 협약. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

협약식에는 동의대 김성희 대외부총장, 정석찬 부산 AI 혁신센터장과 부울경여성벤처협회 박경희 회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 상호 협력 방안에 대해 논의했다.

양 기관은 협약을 통해 ▲제조기업 혁신을 위한 AI·디지털 전환 기술 개발 ▲스마트 제조, 예지보전, 품질 관리 등 제조 특화 AI 연구와 현장 실증 ▲산학 공동 연구개발과 정부·지자체 과제 공동 수행 ▲산업 맞춤형 전문 인재 양성을 위한 교육·훈련 프로그램 공동 운영 ▲정기 워크숍·세미나 등 산학협력 네트워크 구축 ▲각종 사업, 행사에 대한 지원 등에 상호 협력하게 된다.

김성희 대외부총장은 "대학이 보유한 연구 역량과 인프라를 지역 기업과 공유함으로써, 산학협력의 모범 사례를 만들겠다"라며 "여성 벤처기업이 AI 시대의 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.

Advertisement

정석찬 센터장은 "이번 협약은 지역 여성 벤처기업의 혁신 역량과 AI 기술이 만나 새로운 성장 동력을 창출하는 출발점"이라며 "현장 수요를 반영한 실질적인 기술 지원과 교육 프로그램을 통해 지역 산업 전반의 디지털 전환을 가속화하겠다"라고 말했다.

박경희 회장은 "많은 여성 벤처기업들이 AI 도입의 필요성을 체감하고 있으나 전문 인력과 기술 접근에 어려움을 겪고 있다"라며 "이번 협약이 회원사들의 AI 활용 역량을 한 단계 높이는 실질적인 계기가 되기를 기대한다"라고 말했다.

AD

부울경여성벤처협회는 부산·울산·경남 지역 여성 벤처기업 대표들이 참여하는 단체로 기술 혁신과 창업 활성화, 회원사 간 네트워크 강화, 정책 제안 활동 등을 통해 여성 기업인의 역할 확대와 지역 벤처기업 생태계 발전에 기여하고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>