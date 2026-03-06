직계 가족 신규 가입 시 혜택 제공

윤선생은 새 학기를 맞아 오는 31일까지 기존 회원의 가족이 신규 가입할 경우 혜택을 제공하는 '가족할인 페스타'를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 프로모션에서 고객은 선택하는 학습 브랜드에 따라 두 가지 맞춤형 혜택을 받을 수 있다. ▲윤선생영어교실(방문학습) ▲윤선생 IGSE아카데미·윤선생영어숲(학원) ▲윤선생 우리집앞영어교실(교습소·공부방) 등 4개 브랜드는 최대 7만원의 장학금을 지급한다. 장학금은 신규 가입 후 3개월에 걸쳐 모바일 백화점 상품권 형태로 제공되며, 거주 지역 인근의 윤선생 센터에서 신청할 수 있다.

화상영어 브랜드 '윤선생베이직'은 한 달 학습비 무료 혜택을 마련했다. 기존 회원의 가족이 윤선생베이직에 새로 가입하면 7만9000원 상당의 1개월 학습비를 전액 지원받게 된다.

두 이벤트 모두 기존 회원의 형제, 자매가 새롭게 윤선생 학습을 시작하거나 동시에 신규 등록하는 경우 혜택이 적용된다. 직계 가족 대상 프로모션이므로 형제, 자매뿐 아니라 회원의 부모 및 조부모가 가입해 학습하는 경우에도 동일한 혜택을 누릴 수 있다.

윤선생 관계자는 "새 학기를 맞아 학부모들의 교육비 부담을 덜어드리고자 이번 가족 결합 프로모션을 기획했다"며 "형제, 자매 등 온 가족이 함께 공부하며 자연스럽게 올바른 학습 환경을 조성하는 일석이조의 효과를 얻길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



