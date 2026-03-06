지도자·선수·심판 역량 통합 교육 15주 과정 운영



파크골프 지도자 278명 배출 성과, 전문교육 확대

동명대학교 평생교육원은 파크골프 지도자 과정 운영 성과를 바탕으로 최상위 단계 교육과정인 '파크골프 최고위과정'을 신설하고 제1기 수강생을 모집한다.

동명대 평생교육원은 그동안 파크골프 2급 지도자 과정 1기부터 12기까지 총 278여 명의 지도자를 배출하며 지역 내 파크골프 전문 인력 양성의 거점 역할을 해왔다.

이번에 개설되는 최고위과정은 기존 지도자 과정의 심화 프로그램으로 자격 취득과 경기력 향상, 심판 역량을 통합적으로 교육하는 실전 중심 과정이다.

교육 과정은 총 15주간 운영되며 파크골프 2급·1급 지도자 자격 취득, 심판 2급 자격 준비, 선수반 수준의 경기력 향상, 선수반 진입을 위한 전문 훈련 등을 포함한다. 특히 이론 30%, 실습 70%의 비율로 구성해 강의실 중심 교육에서 벗어나 실제 코스 현장 실습을 대폭 강화한 것이 특징이다.

김근모 총괄책임교수는 "이번 최고위과정은 지도자, 선수, 심판 역량을 동시에 완성할 수 있는 통합 과정"이라며 "파크골프 분야에서 한 단계 도약을 희망하는 이들에게 실질적인 경쟁력을 갖출 기회가 될 것"이라고 말했다.

입학원서 접수는 2026년 2월 9일부터 4월 5일까지이며 개강은 4월 8일이다.

동명대 평생교육원은 파크골프 2급 지도자 과정 13기와 14기도 현재 모집 중이다. 13기는 3월 7일, 14기는 3월 24일 각각 개강할 예정이다. 신청은 동명대학교 평생교육원 홈페이지 회원가입 후 일반강좌 신청을 통해 가능하며 자세한 사항은 평생교육원으로 문의하면 된다.

동명대학교 파크골프 지도자과정 학생들이 수료식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



