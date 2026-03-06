한은 '2026년 1월 국제수지(잠정)' 발표
상품수지 151.7억달러 흑자…역대 세 번째 흑자 규모
통관기준 반도체 수출 전년동월比 102.5% 급증
IT수출 호조+설 연휴 이동으로 조업 일수 증가

지난 1월 우리나라 경상수지가 132억6000만달러 흑자를 기록했다. 역대 5위 흑자 규모로, 33개월 연속 흑자 흐름을 이어갔다. 반도체를 중심으로 한 IT 수출 호조가 이어진 데다 설 연휴가 2월로 이동한 영향이 작용했다.


"반도체 수출 날았다"…1월 경상흑자 132.6억달러 역대 5위(상보)
6일 한국은행이 발표한 '2026년 1월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 1월 우리나라 경상수지 흑자는 132억6000만달러를 기록했다. 2023년 5월 이후 33개월 연속 흑자로, 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름을 지속했다. 흑자 규모는 설 연휴가 끼어있던 지난해 같은 기간(26억8000만달러)보다 크게 늘었고, 역대 최대치를 나타낸 전월(187억달러) 대비로는 줄었다.

경상수지에서 가장 큰 비중을 차지하는 상품수지는 151억7000만달러 흑자를 나타냈다. 역대 세 번째로 큰 흑자 규모다. 흑자 폭은 전년 동월(33억5000만달러)과 비교해 늘었고, 전월(188억5000만달러) 대비로는 줄었다. IT 수출 호조가 지속되는 가운데 설 연휴가 지난해 1월에서 올해 2월로 이동하면서 1월 조업일수가 증가한 영향으로 높은 증가세가 이어졌다.


수출은 655억1000만달러로 지난해 같은 기간보다 30.0% 증가했다. IT 품목의 증가세가 반도체를 중심으로 크게 확대된 가운데, 비IT 품목도 승용차가 증가하는 등 늘었다. 지난 1월 통관기준 반도체 수출은 206억9000만달러로 102.5% 급증하며 IT 품목 수출 증가율(78.5%)을 이끌었다. 무선통신기기(89.7%)와 컴퓨터주변기기(82.4%)도 크게 늘었다. 비IT 품목(11.7%) 역시 승용차(19.0%)와 기계류·정밀기기(11.3%), 철강제품(9.3%), 화공품(6.0%) 등이 증가했다.

수입은 503억4000만달러로 전년 동월 대비 7.0% 늘었다. 에너지 가격 하락에도 불구하고, 자본재(21.6%)와 소비재(27.4%)가 크게 늘며 3개월 연속 증가했다. 자본재에선 반도체제조장비(61.7%), 반도체(22.4%) 등이 늘었고 소비재에선 금(323.7%)과 승용차(28.7%) 등 내구소비재가 뛰었다. 석유제품(-18.7%)과 원유(-12.8%), 가스(-12.5%) 등 원자재는 줄었다.


서비스수지는 38억달러 적자를 나타내며 전월(-36억9000만달러) 대비 적자 폭을 키웠다. 입국자 수가 줄며 여행수지(-17억4000만달러)가 적자 폭을 확대했다. 지재권사용료수지(-6억8000만달러)는 연구·개발(R&D) 지식재산권 사용료수입이 줄고, 지급이 늘면서 적자 폭이 커졌다.


본원소득수지(27억2000만달러)는 흑자 규모가 전월(47억3000만달러)보다 줄었다. 해외증권투자 배당 수입이 전월 대비 줄면서 배당소득수지(23억달러) 흑자 폭이 줄어든 영향이다.

자산에서 부채를 뺀 금융계정 순자산은 56억3000만달러 늘며 전월(237억7000만달러 증가) 대비 증가 폭을 크게 줄였다. 직접투자는 17억달러, 증권투자는 87억8000만달러 각각 늘었다.


김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

