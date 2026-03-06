이란 "휴전·협상 없다" 엿새째 전방위 보복으로 확전[미국-이란 전쟁]

아제르바이잔 '보복' 경고

미국과 이스라엘의 공세에 맞서는 이란이 엿새째인 5일(현지시간) 이스라엘 본토와 역내 미군 기지는 물론 아제르바이잔까지 공격 범위를 넓혔다. 이란은 "미국과 협상할 이유가 없다"며 강경한 입장을 고수하고 있어 확전 위기가 최고조에 달하고 있다.

AP·AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 이란은 이날 이스라엘과 걸프 국가의 미국 시설을 겨냥한 20번째 일제 공격을 단행했다. 특히 이란은 이날 중동이 아닌 코카서스에 위치한 아제르바이잔을 향해서도 드론을 날리면서 전쟁 연루 지역을 확대했다. 이란의 드론이 민간 시설을 타격하면서 4명의 부상자가 발생하자 아제르바이잔은 보복하겠다고 경고했다.

이스라엘 최대 도시인 텔아비브와 예루살렘 등에서는 미사일 경보가 울렸다. 아랍에미리트(UAE)에서는 미군이 주둔한 알 다프라 공군기지 인근에 드론이 떨어지면서 파편에 6명의 부상자가 발생했고 에너지 시설이 화염에 휩싸였다.

카타르 도하의 미국 대사관 인근 지역에서도 대피령이 내려진 뒤 미사일이 날아들었고, 사우디아라비아는 요르단 국경지대에서 드론을 요격했다고 밝혔다. 바레인에서는 이란의 미사일이 국영 정유시설을 타격했다.

다만 이란은 공격 사실 자체를 부인하거나 민간 시설을 겨냥한 적이 없다고 주장했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미국 NBC방송과의 단독 인터뷰에서 "우리는 휴전을 요청하고 있지 않다"며 "우리는 미국과 협상해야 할 어떤 이유도 보지 못하고 있다"고 말했다. 이어 "우리는 미국과 두 번 협상했지만, 매번 협상 도중 그들이 우리를 공격했다"며 "그래서 우리는 휴전을 요청하지 않았고, 미국과의 협상을 요청하지도 않았다"고 했다.

아라그치 장관은 미국 지상군이 이란 영토에 침공하는 상황이 두렵냐는 질문에 "아니다. 우리는 그들을 기다리고 있다"며 "우리는 그들과 맞설 수 있다고 확신하며, 그렇게 되면 그것은 그들에게 큰 재앙이 될 것"이라고 밝혔다.

심성아 기자



