전 중기청장 주영섭 서울대 특임교수

"휴머노이드 로봇 승부수는 손에 달려있어"

"산업용 특화 로봇으로 승부해야"

"반도체 기반으로 기업 간 협력과 함께 국가 '피지컬 AI' 전략 필요"



주영섭 서울대학교 공학대학 특임교수(전 중기청장)는 휴머노이드 로봇 경쟁의 승부처가 인공지능(AI) 모델이 아닌 '손'에서 갈릴 것이라는 분석하며, 한국이 로봇 경쟁에서 살아남기 위해서는 반도체를 기반으로 기업 간 협력과 함께 '피지컬 AI' 전략을 국가 차원에서 추진해야 한다고 강조했다.

주영섭 서울대 공대 특임교수가 4일 경기도 성남시 가천대에서 열린 'CES2026 팹리스 서밋 코리아' 행사에서 강연하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트 AD 원본보기 아이콘

주 교수는 4일 경기도 성남시 가천대학교에서 열린 'CES 2026 팹리스 서밋 코리아'에서 'CES 2026이 던진 3가지 통찰'이라는 주제로 강연하며 이같이 주장했다.

주 교수는 피지컬 AI 시대에는 반도체 기술이 핵심 경쟁력이 될 것이라고 강조했다. 휴머노이드 로봇, 자율주행차, 드론 등 대부분의 시스템이 클라우드가 아닌 기기 내부에서 AI 연산을 수행하는 '온디바이스 AI' 구조로 움직이기 때문이다.

주 교수는 "피지컬 AI는 결국 반도체 게임"이라며 "온디바이스 AI 반도체가 핵심이 될 것"이라고 말했다.

그러면서 한국이 가진 제조 경쟁력과 반도체 기술을 결합하면 새로운 기회를 만들 수 있는 만큼, 개별 기업 중심 전략에서 벗어나 협력 생태계를 구축해야 한다는 진단도 내놓았다.

그는 이어 CES 2026에서 공개된 보스턴다이믹스의 '아틀라스' 로봇이 촉발한 휴머노이드 열풍에 이어 테슬라가 개발 중인 휴머노이드 로봇 '옵티머스'의 손 자유도가 빠르게 높아지면서 제조 현장 자동화의 판도를 바꿀 수 있다고 예상했다.

주 교수는 "인간 손의 자유도가 약 27~28 수준이지만, 테슬라 옵티머스는 약 22 수준까지 올라온 것으로 평가된다"면서 "로봇이 실제 작업 현장에 투입되려면 손의 정교한 움직임이 핵심"이라며 "자유도가 일정 수준을 넘으면 제조 현장에서 작업을 수행할 수 있는 단계에 들어간다"고 말했다.

주 교수는 현재 한국 로봇 기업들의 손 자유도 기술은 약 20 수준까지 접근한 것으로 평가하면서, "한국이 기술적으로 완전히 뒤처진 상황은 아니지만, 경쟁 속도가 매우 빠른 상황"이라고 분석했다.

주 교수는 범용 휴머노이드 시장에서는 한국 기업의 상황이 쉽지 않다고 판단했다. 미국은 기술력으로, 중국은 가격 경쟁력을 기반으로 시장 확장을 노리고 있기 때문이다.

그는 "기술로는 미국을 이기기 어렵고 가격으로는 중국을 이기기 어렵다"며 범용 휴머노이드 분야가 아닌 제조 산업과 결합한 '버티컬(산업 특화) 로봇' 개념을 제시했다. 철강, 조선, 화학, 자동차 등 특정 산업의 작업 환경과 데이터를 기반으로 한 로봇 시스템이 한국의 현실적인 전략이라는 제안이다.

주 교수는 "지금의 경쟁 상대는 미국과 중국 같은 거대한 기업과 국가"라며 "혼자서는 절대 이길 수 없다. 기업들이 협력해 생태계를 만들어야 한다"고 강조했다.

4일 경기도 성남시 가천대에서 열린 'CES2026 팹리스 서밋 코리아' 행사에서 모빌린트 관계자가 발표하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트 원본보기 아이콘

한편 이번 행사에는 딥엑스, 보스반도체, 모빌린트 , 네메시스, 넥스트칩, 디노티시아, 잇다반도체, 텔레칩스 등 팹립스 반도체 기업들이 참석해 CES 2026의 성과를 공유했다.

행사를 개최한 김용석 가천대 반도체 대학 석좌교수는 "CES 2026에서 드러난 반도체 분야의 중요성이 피지컬AI시대의 핵심이 될 것'이라고 행사에 참석한 기업들의 성과를 기대했다.

