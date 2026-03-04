경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)가 경북도의 '국가첨단전략산업 특화단지(로봇 분야)' 지정을 위해 기관 역량을 총결집한다.

구미와 포항을 양대 거점으로 하는 '제조AX 혁신 휴머노이드 로봇 특화단지' 조성을 통해 로봇 산업의 메카로 도약한다는 구상이다.

이번 프로젝트는 인공지능 기반 제조전환(AX)과 휴머노이드 로봇 기술을 결합해 제조업 현장의 인력난과 생산성 한계를 극복하기 위한 전략이다.

경북TP는 기업 발굴부터 기술 실증, 성과 관리까지 이어지는 전주기적 지원 체계를 구축하며 특화단지의 실질적인 '기획·조정 허브' 역할을 수행한다.

특화단지가 지정되면 부품부터 완제품, AI 실증에 이르는 로봇 생태계가 완성돼 지역 제조 산업의 구조 혁신이 본격화될 전망이다.

하인성 경북TP 원장은 "현장과 기업 중심의 제조AX 모델을 구현해 특화단지가 실질적인 산업 성과로 이어지도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

