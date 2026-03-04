김천시, 외국인 계절근로자 비자 현장접수

농가로 찾아가는 계절근로자 비자 신청 시행

경북 김천시는 외국인 계절근로자 비자 신청에 어려움을 겪고 있는 농가의 부담을 해소하기 위해 '농가로 찾아가는 계절근로자 비자 신청' 현장 접수 서비스를 본격 운영한다고 밝혔다.

시는 지난 2월 27일 개령면 행정복지센터에서 진행된 1회차 현장 접수를 성황리에 마쳤으며, 이를 시작으로 오는 3월 4일까지 대덕면과 조마면 등 수요가 많은 권역을 중심으로 총 3회에 걸쳐 현장 밀착형 서비스를 제공할 계획이다.

올해 김천시의 농가형 외국인 계절근로자 도입 규모는 387명으로, 2025년(281명) 대비 약 38% 증가했다. 이에 따라 비자 발급 신청 민원 역시 대폭 늘어날 것으로 예상된다.

그동안 농가에서는 비자 발급 신청을 위해 결혼이민자와 함께 김천시농업기술센터를 직접 방문해야 했다. 특히 본격적인 농사철을 앞둔 2~3월에는 신청이 집중되면서 대기 시간이 길어지고, 20여 종에 달하는 복잡한 서류 준비 과정에서 미비점이 발생할 경우 재방문해야 하는 상황도 발생하였다.

시는 이러한 민원 불편을 해소하기 위해 행정이 먼저 현장으로 찾아가는 방식을 도입했다. 개령면 행정복지센터, 대덕면 행정복지센터, 조마면 행정복지센터 등 수요가 많은 3개 권역을 거점으로, 김천시 농촌인력지원팀 직원이 직접 현장을 찾아 비자 발급 신청 서류를 접수하고 검토한다.

김영호 스마트농업과장은 "지난 27일 개령면 현장 접수를 통해 농민들의 이동 시간과 대기 시간을 실질적으로 줄이는 성과를 거두었다"라며 "앞으로도 선제 민원 서비스를 통해 농가의 불편을 최소화하고, 증가하는 외국인 인력 수요에 효율적으로 대응해 나가겠다"고 했다.





