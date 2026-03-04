[특징주]'이란 쇼크' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 193,400 전일대비 1,700 등락률 -0.87% 거래량 20,908,099 전일가 195,100 2026.03.04 09:10 기준 관련기사 키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다韓대기업 중동에 법인 140곳 운영…삼성 28곳 '최다'‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심? 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 941,000 전일대비 2,000 등락률 +0.21% 거래량 2,000,249 전일가 939,000 2026.03.04 09:10 기준 관련기사 ‘파죽지세’ 코스피...단기 조정 나와도 안심?KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파[클릭 e종목]“SK스퀘어, 목표주가 84만원으로 상향…하이닉스 지분가치 상승” 전 종목 시세 보기 close 가 미국-이란 전쟁 영향으로 약세를 보이고 있다.

4일 9시15분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 3.95%(7700원) 내린 18만7400원에, SK하이닉스는 전 거래일 대비 2.02%(1만9000원) 내린 92만원에 거래되고 있다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 이틀째 급등하자 인플레이션 및 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 투심에 영향을 줬다. 3일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 403.51포인트(0.83%) 떨어진 48,501.27에 거래를 마감했다.. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 64.99포인트(0.94%) 밀린 6,816.63, 나스닥종합지수는 232.17포인트(1.02%) 내려앉은 22,516.69에 장을 마쳤다.

필라델피아 반도체지수는 4.58% 급락했다. 필라델피아 반도체지수를 구성하는 30개 종목이 모두 하락한 가운데 마이크론테크놀로지는 8% 급락했다. 인텔과 KLA, 어플라이드머티어리얼즈, 램리서치도 6% 안팎으로 떨어졌다. 호르무즈 봉쇄가 장기화하면 아시아의 제조업 생산이 둔화되고, 미국 하드웨어 시장도 타격이 불가피하기 때문이다. 아시아 반도체 시장에서 병목 현상이 생기면 미국 반도체 및 인공지능(AI) 기업들도 실적 전망을 재산정할 수밖에 없다.





