사회
일반

강원도, 국방벤처 협약기업 72개사로 확대…방산 진출 '가속도'

이종구기자

입력2026.03.04 07:50

2026년 국방벤처센터 신규 협약기업 28개사 선발
개소 후 1년 3개월 만에 협약기업 72개사로 확대
개발비 지원·방산 네트워크 연계 등 전방위 지원 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 방산 분야 진출을 희망하는 도내 중소·벤처기업 28개사를 '2026년 강원국방벤처센터 신규 협약기업'으로 선정했다고 4일 밝혔다.

강원도, 국방벤처 협약기업 72개사로 확대…방산 진출 ‘가속도’
지난 1월 23일 마감한 '2026년 협약기업 모집공고'에는 35개사가 지원하는 등 높은 관심을 보였으며, 도는 현장평가와 심의위원회를 거쳐 최종 28개사를 선정했다.


이에 따라 개소 1년 3개월 만에 강원국방벤처센터 협약기업은 총 72개사로 확대됐다.

이번에 선정된 기업들은 국방 반도체, 인공지능(AI), GOP 경계과학화체계 등 첨단기술을 보유한 기업들로 평가된다.


특히 일부 기업(3개사)은 협약 체결 시 이점을 얻기 위해 수도권에서 도내로 연구소를 이전하는 등 협약기업 제도가 기업 유입 효과로도 이어지고 있는 것으로 나타났다.


도는 협약기업의 방산시장 진입과 사업화를 본격 지원하기 위해 올해 관련 예산을 전년 대비 70% 증액(5억 원 → 8억3000만 원)했다.

이를 기반으로 △방산 제품·기술 개발비 지원 △기업 홍보·마케팅 지원 △방산 전문가 및 군(軍) 네트워크 연계 등 방산 진입에 필요한 핵심 지원 패키지를 체계적으로 추진할 계획이다.


또한 협약기업은 지자체 지원과 함께 방위사업청 국방벤처지원사업(최대 5억원, 2년간) 참여 기회를 부여받으며, 정부 R&D 과제 매칭 및 각종 공모사업 가점 등 방산 진입에 필요한 인센티브도 제공받는다.


2024년 12월 개소한 강원국방벤처센터는 국방기술진흥연구소 산하 방산 전문 지원기관으로, 도내 중소·벤처기업의 방산 진출을 체계적으로 지원하기 위해 설립됐다.


'협약기업 모집-기술개발 지원-군 네트워크 연계-성과 창출'로 이어지는 단계별 지원체계를 강화하며 지역 방산 지원 생태계를 고도화하고 있다.


김만호 강원특별자치도 경제국장은 "지난해 국방벤처센터 협약기업 중 상위 20개사의 매출이 협약 이전 대비 35% 증가하는 등 의미 있는 성과를 창출했다"며 "국방벤처센터를 통해 더 많은 지역기업이 방산 시장에 진입하고 경쟁력 있는 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.


한편, 도는 오는 9일 강원대학교 60주년기념관에서 김광래 경제부지사 주재로 '2026년 강원국방벤처센터 신규 협약기업 협약식'을 개최할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
