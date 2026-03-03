'산다라박' 언급한 박봄 "조심스럽고 무서운 이야기…"

SNS에 장문의 자필 편지 게재

"주의력결핍증으로 애더럴 복용"

"산다라박 마약 사건 무마에 희생돼"

가수 박봄이 같은 그룹 멤버 산다라박과 전 소속사를 저격하며 과거 약물 반입 논란에 억울함을 토로했다. 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 자필 편지를 올려 "진실을 전해 드리고 싶다"고 밝혔다.

박봄 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

그는 "논란을 빚은 약물 애더럴은 마약이 아니며 저는 주의력결핍증(ADD) 환자"라고 설명했다. 해당 약품은 미국 식품의약품청(FDA)으로부터 승인받은 치료제지만, 국내 당국은 주요 성분인 암페타민의 중독성과 부작용을 우려해 반입을 금지한다.

그는 2010년 애더럴 여든두 정을 국제우편으로 국내에 들여오다 적발됐다. 당시 검찰은 치료 목적을 인정해 입건유예 처분을 내렸다.

박봄은 억울함을 호소하며 "산다라박이 마약에 걸렸고, 이를 덮기 위해 나를 마약쟁이로 만들었다"고 주장했다. 전 소속사인 YG엔터테인먼트를 향해서도 "당시 국내에 관련 법조차 없었다"며 "정량보다 많이 썼다고 나라에 허위 보고하지 말라"고 경고했다.

"내 영혼이 울고 있는 것 같아 글을 쓴다"고 덧붙인 해당 게시물은 현재 삭제된 상태다. 산다라박의 소속사로 알려진 어비스컴퍼니는 "계약을 이미 종료해 사실 확인이 어렵다"고 선을 그었다.

박봄은 건강상 이유로 지난해 8월부터 활동을 전면 중단했다. 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 의료진의 휴식 권고에 따라 이같이 결정했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>