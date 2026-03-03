본문 바로가기
국토부, 중동 리스크에 해외진출기업 상황 점검…'민관 비상대책반' 편성

이지은기자

입력2026.03.03 17:01

해외진출기업 피해 접수 無
국토부, 민-관 합동대책반 편성

국토교통부는 3일 해외건설협회 및 중동지역 진출기업과 함께 '중동 상황 점검회의'를 개최했다고 밝혔다. 중동발 지정학적 위기가 고조되면서 해외 진출 기업의 동향과 안전대책을 점검하기 위해서다.


국토부에 따르면 현재 이란과 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, UAE, 쿠웨이트, 이라크, 바레인, 요르단 등 중동지역에 진출한 기업 가운데 피해가 접수된 곳은 없는 곳으로 확인됐다.

국토부, 중동 리스크에 해외진출기업 상황 점검…'민관 비상대책반' 편성
각 기업은 현지 상황 전개에 촉각을 세우고 위험지역에 대해서는 재택근무를 실시하고 있다.

국토부는 정부와 협회, 기업 간에 비상연락체계를 유지하고 기업별 대피 방안 마련하는 등 안전대책에 만전을 기해주기를 당부했다.


김석기 건설정책국장은 "민간-정부 합동 비상대책반을 편성해 우리 기업의 피해 및 대피 상황을 지속 모니터링할 계획"이라며 "관계기관과 협력해 근로자 안전 확보와 기업 보호를 위해 노력해 나가겠다"고 강조했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
