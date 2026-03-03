'약물운전' 포르쉐 운전자에 약물 제공한 공범 자수

마약류관리법 위반 혐의 관련

약물을 투약한 채 차량을 몰다 서울 반포대교 난간 아래로 추락하는 사고를 낸 30대 포르쉐 운전자에게 약물을 건넸다고 주장하는 공범이 경찰에 자수했다.

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 30대 여성 A씨와 약물 소지 혐의 공범 관계인 30대 여성 B씨를 피의자 신분으로 조사 중이라고 3일 밝혔다.

지난달 25일 약물을 투약한 채 주행하다 서울 반포대교 난간 아래로 추락한 30대 포르쉐 운전자 A씨가 지난달 27일 서울 마포구 서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 옷으로 얼굴을 가리고 휠체어를 탄 채 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 B씨는 전날 오후 용산경찰서에 나와 자수했다. B씨는 병원 마케팅 대행업체 대표인 A씨와 업무상 교류가 있던 병원 직원으로 알려졌다.

경찰은 B씨가 A씨에게 약물을 제공한 경위와 정상적인 진료 또는 처방이 있었는지 등을 살피고 있다. B씨가 근무하던 병원에 대한 조사도 검토하고 있다.

A씨는 지난달 25일 오후 8시44분께 반포대교에서 약물을 투약한 채 운전하다 사고를 낸 혐의를 받는다. 당시 A씨는 포르쉐를 몰다 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입었고, 추락 과정에서 40대 남성 운전자가 몰던 벤츠 등 차량 4대와 충돌했다. A씨는 마약류관리법 위반에 더해 도로교통법상 약물운전 및 특정범죄가중법상 위험운전치상 혐의다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>