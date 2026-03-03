'약물운전' 포르쉐 운전자, 위험운전치상 혐의 추가

경찰이 약물을 투약한 채 주행하다 서울 반포대교 난간 아래로 추락한 30대 포르쉐 운전자에 대해 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의로 추가 입건했다.

약물을 투약한 채 주행하다 서울 반포대교 난간 아래로 추락한 30대 포르쉐 운전자 A씨가 지난달 27일 서울 마포구 서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 옷으로 얼굴을 가리고 휠체어를 탄 채 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의를 받는 30대 여성 A씨에 대해 3·1절 연휴 기간 중 특가법상 위험운전치상 혐의를 추가했다고 3일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 25일 오후 8시44분께 반포대교에서 약물을 투약한 채 운전한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 포르쉐를 몰다가 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입었고, 차량이 추락하면서 40대 남성 운전자가 몰던 벤츠 등 차량 4대와 충돌했다. 벤츠 운전자는 경상을 입었다.

경찰은 사고 현장 수습 과정에서 A씨의 차량 내부와 주변에서 프로포폴 빈 병과 약물이 들어있는 일회용 주사기 등을 다수 확보했다. 경찰은 전날(2일) 저녁 A씨에게 약물을 건넸다고 자수한 공범도 함께 조사 중이다.

용산경찰서는 지난달 26일 A씨에 대한 구속영장을 신청했고 서울서부지법은 지난달 27일 "증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다"며 영장을 발부했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



